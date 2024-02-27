Борьба за безопасность пешеходов по принципу «когда собьют, приходите» продолжается в Зеленограде.

ДТП произошло 24 января, около 15 часов. Ребенок заканчивал переходить дорогу по переходу в сторону 10-го микрорайона, когда его сбил опытный водитель (стаж 33 года) на «Ниссан Кашкай». Водитель с места ДТП скрылся, потом его нашли. Ребенок получил травмы, ему потребовалось медицинская помощь. Светофор поставят в течение года, когда точно, неизвестно.

Разбирая ДТП, в автоинспекции отмечают, что рядом автобусная остановка и жилые дома. Однако для безопасности на этом переходе ни автоинспекция, ни ЦОДД ничего не делали.

При этом ещё в 2020 году комиссия префектуры по безопасности дорожного движения решила поставить светофоры на всех пешеходных переходах через четырёх- и более полосные дороги — улица Гоголя как раз такая. Однако сейчас реализация этого решения фактически остановилась — светофоры ставят не превентивно, а по принципу «поставим, когда собьют», как и в этом случае.

По итогам года в ГИБДД заявили о росте числа ДТП с пешеходами, но продолжают бороться с ними прежними методами, уже доказавшими свою неэффективность.