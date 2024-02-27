Вопрос об организации платной парковки у корпуса 317Ас1 решили рассмотреть по итогам совещания районной управы с собственниками и арендаторами здания. Также решено установить бетонные полусферы, чтобы машины не парковались на пешеходной зоне.

Совещание провели по обращению зеленоградца Сергея М., который обратил внимание администрации на постоянное нарушение правил парковки: «Машины паркуются на тротуаре, люди вынуждены ходить между ними, при том, что перекресток в проезде между корпусами 317 и 322 постоянно занят разъезжающимися машинами. Прошу что-нибудь предпринять, чтобы исключить парковку на тротуаре: эвакуатор, заграждение, ручная фиксация нарушений и т. д.»

Помогут ли полусферы прекратить парковку, неизвестно. Практика использования ограждений этого типа говорит об обратном — зачастую полусферы быстро вытаскивают из асфальта и выбрасывают на обочину.

Чем поможет платная парковка, тоже не очень понятно. Возможно, свободного места у 3-го ТЦ станет побольше, но машины могут переместиться во дворы и на тротуары. Похоже, управа теперь всем районным ТЦ предлагает сделать платную парковку — в январе такое же предложение поступило собственникам и арендаторам ТЦ в 5-м микрорайоне.

Однако в условиях неспособности городской администрации, ГИБДД и МАДИ обеспечить системную эвакуацию машин-нарушителей, от платной парковки может стать только хуже — возможно, свободного места у 3-го ТЦ станет побольше, но машины могут безнаказанно переместиться во дворы и на тротуары.

Вот и сейчас управа обратилась в ГИБДД, чтобы водителей, «использующих пешеходную зону в качестве парковки» привлекли к ответственности. Однако опыт показывает, что результата снова не будет — в 2021 году машины с этого тротуара уже эвакуировали и обещали делать это постоянно, но тогда ничего не получилось.