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Тротуар, где насмерть сбили человека, перегородили столбиками. Но сделали это не чиновники 14.07.2022 ZELENOGRAD.RU

На следующее утро после смертельного ДТП возле торгового центра в 5-м микрорайоне два человека заколачивали кувалдой в асфальт металлические столбики, чтобы закрыть въезд на тротуар, на котором сбили пожилую женщину. Это были не работники управы или «Жилищника», а просто добровольцы, которым надоело, что в этом месте постоянно сбивают людей. Чиновники не могли закрыть проезд в течение нескольких лет, несмотря на многочисленные просьбы.

Сначала чиновники закрывали проезд бетонной полусферой, но водители грузовиков регуляно отбрасывали её на газон. Потом чиновники сдались и начали отвечать людям нелепыми отписками. Эту полусферу подобрали и поставили между столбиками — чего добру пропадать.

Насколько легальна установка этих столбиков, непонятно. Одной из поводов, по которой чиновники отказывали в перекрытии проезда, была необходимость зимней механизированной уборки. Как теперь будут чистить перекрытые с двух сторон 70 метров тротуара, неизвестно. Редакция «Зеленоград.ру» отправит запрос в префектуру.

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Метки:
пешеходы, микрорайон 5, благоустройство, сюжет: смертельное дтп возле 5-го тц в июле 2022
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Обсуждение
Антон Миронюк
1 час назад
"Потом чиновники сдались и начали отвечать людям нелепыми отписками."

Думаю, стоит указывать содержание и ФИО подписантов данных отписок - благо статья УК РФ о вредительстве уже на подходе.
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