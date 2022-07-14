На следующее утро после смертельного ДТП возле торгового центра в 5-м микрорайоне два человека заколачивали кувалдой в асфальт металлические столбики, чтобы закрыть въезд на тротуар, на котором сбили пожилую женщину. Это были не работники управы или «Жилищника», а просто добровольцы, которым надоело, что в этом месте постоянно сбивают людей. Чиновники не могли закрыть проезд в течение нескольких лет, несмотря на многочисленные просьбы.