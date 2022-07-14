На следующее утро после смертельного ДТП возле торгового центра в 5-м микрорайоне два человека заколачивали кувалдой в асфальт металлические столбики, чтобы закрыть въезд на тротуар, на котором сбили пожилую женщину. Это были не работники управы или «Жилищника», а просто добровольцы, которым надоело, что в этом месте постоянно сбивают людей. Чиновники не могли закрыть проезд в течение нескольких лет, несмотря на многочисленные просьбы.
Сначала чиновники закрывали проезд бетонной полусферой, но водители грузовиков регуляно отбрасывали её на газон. Потом чиновники сдались и начали отвечать людям нелепыми отписками. Эту полусферу подобрали и поставили между столбиками — чего добру пропадать.
Насколько легальна установка этих столбиков, непонятно. Одной из поводов, по которой чиновники отказывали в перекрытии проезда, была необходимость зимней механизированной уборки. Как теперь будут чистить перекрытые с двух сторон 70 метров тротуара, неизвестно. Редакция «Зеленоград.ру» отправит запрос в префектуру.
Думаю, стоит указывать содержание и ФИО подписантов данных отписок - благо статья УК РФ о вредительстве уже на подходе.