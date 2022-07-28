Двое активистов, Петр Жижин и Максим Вотяков (они участвуют в избирательной кампании муниципальных депутатов) осмотрели территорию, предложили свой вариант, обсудили его в чате 5-го микрорайона, собрали несколько десятков подписей местных жителей и отправили всё это в префектуру, департамент транспорт и ГИБДД.

Они предложили не просто перегородить въезд тротуар, но сделать это с помощью пары лавок: они не мешают проходу пешеходов (в отличие от столбиков или полусфер), эффективно перегораживают въезд и, кроме того, на них можно просто посидеть. В итоге минимальными усилиями получится, наконец-то, сделать это место безопасным и чуть более комфортабельным. Важно также включить установленные ограждения в паспорт территории или другой документ, чтобы избежать самовольного демонтажа.