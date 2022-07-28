После смертельного ДТП, когда грузовик задавил пожилую женщину на тротуаре возле торгового центра в корпусе 514, заезд на него срочно перекрыли — два металлических столбика вбили в асфальт кувалдой, острые края закрутили скотчем. Сделали это не чиновники, а просто неравнодушные люди. Получилось эффективно, но некрасиво — годится только как временное решение. Но местные жители продолжают действовать — они сами решили, как лучше благоустроить это место и теперь ждут ответ властей.
Двое активистов, Петр Жижин и Максим Вотяков (они участвуют в избирательной кампании муниципальных депутатов) осмотрели территорию, предложили свой вариант, обсудили его в чате 5-го микрорайона, собрали несколько десятков подписей местных жителей и отправили всё это в префектуру, департамент транспорт и ГИБДД.
Они предложили не просто перегородить въезд тротуар, но сделать это с помощью пары лавок: они не мешают проходу пешеходов (в отличие от столбиков или полусфер), эффективно перегораживают въезд и, кроме того, на них можно просто посидеть. В итоге минимальными усилиями получится, наконец-то, сделать это место безопасным и чуть более комфортабельным. Важно также включить установленные ограждения в паспорт территории или другой документ, чтобы избежать самовольного демонтажа.
Главный редактор "Зеленоград.ру" также попросил префекта рассмотреть это предложение и сообщить, в каком виде и в какие сроки оно может быть реализовано.