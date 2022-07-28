Жители 5-го микрорайона продолжают сами решать проблему безопасности тротуара, где недавно насмерть сбили пешехода. Не дожидаясь реакции властей, они разработали схему благоустройства 28.07.2022 ZELENOGRAD.RU

После смертельного ДТП, когда грузовик задавил пожилую женщину на тротуаре возле торгового центра в корпусе 514, заезд на него срочно перекрыли — два металлических столбика вбили в асфальт кувалдой, острые края закрутили скотчем. Сделали это не чиновники, а просто неравнодушные люди. Получилось эффективно, но некрасиво — годится только как временное решение. Но местные жители продолжают действовать — они сами решили, как лучше благоустроить это место и теперь ждут ответ властей.

Двое активистов, Петр Жижин и Максим Вотяков (они участвуют в избирательной кампании муниципальных депутатов) осмотрели территорию, предложили свой вариант, обсудили его в чате 5-го микрорайона, собрали несколько десятков подписей местных жителей и отправили всё это в префектуру, департамент транспорт и ГИБДД.

Они предложили не просто перегородить въезд тротуар, но сделать это с помощью пары лавок: они не мешают проходу пешеходов (в отличие от столбиков или полусфер), эффективно перегораживают въезд и, кроме того, на них можно просто посидеть. В итоге минимальными усилиями получится, наконец-то, сделать это место безопасным и чуть более комфортабельным. Важно также включить установленные ограждения в паспорт территории или другой документ, чтобы избежать самовольного демонтажа.

Главный редактор "Зеленоград.ру" также попросил префекта рассмотреть это предложение и сообщить, в каком виде и в какие сроки оно может быть реализовано.

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Метки:
пешеходы, микрорайон 5, тротуар, сюжет: смертельное дтп возле 5-го тц в июле 2022
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Жители 5-го микрорайона продолжают сами решать проблему безопасности тротуара, где недавно насмерть сбили пешехода. Не дожидаясь реакции властей, они разработали схему благоустройства Истории
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