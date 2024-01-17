Парковку возле «Азбуки вкуса» на въезде в Зеленоград могут сделать платной, чтобы избежать заторов с перекрытием дороги 17.01.2024 ZELENOGRAD.RU

Представители ЦОДД, ГИБДД, управы, проектной организации, собственников и арендаторов помещений в корпусе 514 обсудили предложение жителей по изменению схемы въезда и выезда с парковки. Суть предложения — поменять их местами, чтобы ожидающие заезда на парковку машины не перекрывали полосу Московского проспекта и выезд из 5-го микрорайона.

Однако по мнению этих специалистов, предложенные изменения ситуацию не улучшать, сообщил представитель управы. Вместо этого собственники и арендаторы «рассмотрят вопрос организации платной парковки в 2024 году».

При этом 60% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе и имеющих мнение по обсуждаемой проблеме, считают, что с предложенным жителями вариантом будет лучше. 35% считают, что проблему надо решать, но иначе. И только 5% считает, что всё надо оставить, как есть (всего в опросе приняло участие 890 человек). Так что главное для людей — результат, надо улучшить ситуацию в этом месте

Но как платная парковка улучшит ситуацию, непонятно. Конечно, мест на парковке может стать побольше, но если на въезде/выезде будет шлагбаум, то это может привести к ещё большим заторам. Более того, если парковка станет платной, с большой вероятностью будет регулярно перекрываться полоса на выезде из 5-го микрорайона — это очевидно местным, непонятно, почему специалисты этого не замечают.

Вообще непонятно, почему эти специалисты пришли к такому выводу и насколько они компетентны. Кто проектировал парковку, из-за которой сейчас у всех проблемы — эти специалисты или другие — неизвестно.

Представителя жителей на встречу не позвали — чиновники продолжают политику кулуарного решения городских проблем, обращаясь с людьми, как с детьми, которые недостойны принимать участие в разговорах взрослых. Это регулярно приводит к градостроительным ошибкам.

Окончательный вердикт мы узнаем до конца марта, когда вопрос обсудят в префектуре — на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Впрочем, вероятно, предложение жителей отклонят.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, московский проспект, платная парковка
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