Таким образом проблемы решатся для всех: будет больше места для спокойного маневра для тех, кто едет прямо, а желающие припарковаться будут проезжать через парковочный карман вдоль проезжей части и, возможно, найдут место себе место на ней. Кроме того, поворот на парковку сдвинется дальше от пересечения с выездом из 5-го микрорайона.

Эту проблему рассмотрят на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения — до конца марта, сообщил заместитель префекта Дмитрий Морозов.

Это предложение поддерживают большинство читателей «Зеленоград.ру» (65%), принявших участие в опросе. 29% опрошенных считают, что решать эту проблему надо иначе. И только 5% говорят, что надо всё оставить, как есть.

Некоторые читатели также считают, что парковку занимают не посетители ТЦ в корпусе 514, а те, кто пересаживается здесь на 400-й автобус до Москвы. Тогда решением было бы сделать парковку платной, спустя некоторое время, как это сделано возле некоторых ТЦ (например, «Панфиловский»). С другой стороны, необходимо информировать водителей о возможности оставить машину на большой парковке за остановкой 400-х автобусов или в Никольском проезде — там много места.