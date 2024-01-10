Парковка возле магазина в корпусе 514 маленькая, желающих встать много, иногда скапливается очередь на въезд — водители просто встают на въезде и ждут, пока освободится место, перекрывая одну из двух полос для въезда в Зеленоград по Московскому проспекту, а также выезд из 5-го микрорайона.
Это происходит уже несколько лет. Очевидно, организацию движения в этом месте необходимо изменить. Как именно — вопрос к специалистам. Например, местные жителями предлагают провести реконструкцию парковки, поменяв местами въезд и выезд (см.схему).
Таким образом проблемы решатся для всех: будет больше места для спокойного маневра для тех, кто едет прямо, а желающие припарковаться будут проезжать через парковочный карман вдоль проезжей части и, возможно, найдут место себе место на ней. Кроме того, поворот на парковку сдвинется дальше от пересечения с выездом из 5-го микрорайона.
Эту проблему рассмотрят на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения — до конца марта, сообщил заместитель префекта Дмитрий Морозов.
Это предложение поддерживают большинство читателей «Зеленоград.ру» (65%), принявших участие в опросе. 29% опрошенных считают, что решать эту проблему надо иначе. И только 5% говорят, что надо всё оставить, как есть.
Некоторые читатели также считают, что парковку занимают не посетители ТЦ в корпусе 514, а те, кто пересаживается здесь на 400-й автобус до Москвы. Тогда решением было бы сделать парковку платной, спустя некоторое время, как это сделано возле некоторых ТЦ (например, «Панфиловский»). С другой стороны, необходимо информировать водителей о возможности оставить машину на большой парковке за остановкой 400-х автобусов или в Никольском проезде — там много места.