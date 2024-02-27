Много снега. По данным префекта, «таких снегопадов в Москве не наблюдалось полвека», но на зеленоградских магистралях нет коллапса. Тут не поспоришь

Во дворах есть проблемы. По многим тропинкам во дворах не пройти, но всегда доступны обходные пути, считает префект. Что делать, когда твой привычный маршрут не чистят и как найти этот расчищенный обходной путь, префект не сказал. Хватает ли дворников, не уточнил.

Парковки забиты машинами. Оперативно расчистить парковку, забитую автомобилями, даже службам ЖКХ непросто, говорит префект, но жители нередко сами берутся за лопаты. Что стоит ли за этим «непросто», непонятно. Жители массово отказываются убирать машины или их нормально не уведомляют о планах по уборке парковок?

Коммунальщики очень заняты. Службы ЖКХ занимаются зимой не только уборкой снега — «Жилищник» контролирует также подачу тепла, горячей воды, электричества, говорит префект. Из этих слов получается, что сотрудники, убирающие снег во дворах и контролирующие подачу тепла, одни и те же люди, но это скорее всего не так. Вопрос с нехваткой дворников остается открытым.

На обращения жителей немедленно реагируют. Сообщения жителей, что где-то не убрано, трудно пройти или проехать, принимают как сигнал к действию — немедленно исправлять ситуацию, утверждает префект. Откуда тогда берутся упомянутые нерасчищенные тропинки, непонятно — получается, о них не сообщают жители. Или опять не хватает дворников?

Зима еще не закончилась, коммунальным службам рано расслабляться, а жителей префект просить проявить терпение