«Есть возможность привлечь дополнительно около 1400 человек, почти вдвое увеличив количество задействованных человеческих ресурсов, — заявил префект Смирнов в конце января. — Говорю об этом с уверенностью, поскольку нынешней зимой эти ресурсы уже приходилось привлекать, и опыт встречи с непогодой нами наработан».

Когда настанет эта необходимость, неизвестно. По прогнозам синоптиков, начавшийся ночью 14-го февраля сильный снегопад продлится до конца дня. А московские коммунальные службы рапортуют, что в уборке города от снега уже задействовано необходимое количество сил и техники.

В 6 утра они провели сплошное механизированное прометание проезжеи? части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Этот цикл работ будут повторять в течение всего дня. Особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, железнодорожным станциям социальным объектам и магазинам.