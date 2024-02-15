Привлечь к уборке снега дополнительно почти полторы тысячи человек обещал префект. Но только в случае необходимости 15.02.2024 ZELENOGRAD.RU

«Есть возможность привлечь дополнительно около 1400 человек, почти вдвое увеличив количество задействованных человеческих ресурсов, — заявил префект Смирнов в конце января. — Говорю об этом с уверенностью, поскольку нынешней зимой эти ресурсы уже приходилось привлекать, и опыт встречи с непогодой нами наработан».

Когда настанет эта необходимость, неизвестно. По прогнозам синоптиков, начавшийся ночью 14-го февраля сильный снегопад продлится до конца дня. А московские коммунальные службы рапортуют, что в уборке города от снега уже задействовано необходимое количество сил и техники.

В 6 утра они провели сплошное механизированное прометание проезжеи? части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Этот цикл работ будут повторять в течение всего дня. Особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, железнодорожным станциям социальным объектам и магазинам.

Читайте также
Во дворе плохо убирают снег — обращения в «Жилищник» или в «Наш город» не помогают. Что делать?
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
уборка улиц и дворов, дворники, снег
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Григорий Лепс в Зеленограде — 17 марта в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Регулярные встречи с главами управ и префектом нужны большинству зеленоградцев. Их отменили из-за ковида Новости
Спектакль Евгения Гришковца «Прощание с бумагой» — 25 февраля на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Привлечь к уборке снега дополнительно почти полторы тысячи человек обещал префект. Но только в случае необходимости Новости
Несколько десятков постаматов поставят на зеленоградских улицах Новости
Пальтовые и теплые костюмные ткани со скидкой 20% — до 18 февраля в сети магазинов и ателье «Я Сама» Реклама
Добираться до новых зеленоградских заводов становится всё сложней — работники жалуются на неудобный общественный транспорт Новости
Против строительство завода рядом с МЖК выступил московский комитет по архитектуре. Теперь столичные и областные чиновники будут договариваться Новости
Ближайшие стендап-мероприятия Зеленограда Афиша
Три корпуса нового технопарка ОЭЗ ввели в строй на проспекте Генерала Алексеева Новости
Петиция за возврат 17-го автобуса набрала за неделю две тысячи подписей. Что дальше? Новости
Детский «Центр нейропсихологии и логопедии «МИР» открывает новый филиал в корпусе 2034 Реклама
В большом дворе в 20-м микрорайоне всю плитку заменят на асфальт. А денег за это возьмут мало Новости
Нашелся желающий построить спортивный комплекс на поляне в 11-м микрорайоне. Участок ему отдали фактически бесплатно Новости
Бесплатный мастер-класс «Робототехника» — 17 февраля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Как будет развиваться московский транспорт до 2030 года. Самое важное из свежей программы Истории
Новый автобус Голубое-Зеленопарк через станцию МЦД Крюково запустят до начала мая Новости
Может быть моему питомцу пора посетить стоматолога? День бесплатного осмотра в ветклинике «Раденис» Реклама
Пустующую ярмарку в 3-м микрорайоне попробуют спасти мясом и рыбой Новости
Хирурги зеленоградской детской больницы успели вылечить годовалого малыша с опасным кровотечением Новости
Уколы красоты в прошлом! «Дни открытых дверей» в салоне IDOL FACE 9-11 февраля Реклама
Ресторан «Грант» на территории МИЭТа закрывается после 25 лет работы. Помещение нужно университету для колледжа Новости
Постаматы поставят у станции Крюково и на Центральном проспекте Новости
Сумки, чемоданы, кошельки, зонты в магазине на улице Гоголя, 2 — пришедшим по рекламе скидка от 15-30% Реклама
Зеленоградские новостройки начали понемногу дешеветь после рекордного подорожания в прошлом году Новости
Посмотрите, как безобразно организован ремонт поликлиники в 15-м микрорайоне Новости
Количество автобусов №20 увеличили после отмены 17-го маршрута Новости
«Меня довел социум и предательство близких». Как хронический алкоголик держал дома целый арсенал оружия, а потом расстрелял посетителей зеленоградского кафе Истории
Местный житель гоняет водителей, заезжающих на тротуар Центрального проспекта, пока власти бездействуют Новости
На вокзале в Крюково положат противоскользящие коврики. Без отопления там скользко Новости
Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа Minecraft» — 10 февраля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Эксперимент с отменой зеленого мигающего светофора снова продлен — теперь до лета Новости
Очередная беседка для пикников рухнула в зеленоградском лесопарке. Предыдущие случаи списывали на вандалов Новости
Пассажиры заметили дубль 23-го автобуса — «Мосгортранс» объяснил, что это такое Новости
Парковку очистили от снега, поднимая машины эвакуатором. Похоже, это не самый быстрый способ Новости
Предупреждение для пешеходов о совмещенной фазе появилось на экспериментальных светофорах Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру