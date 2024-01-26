Если в вашем дворе плохо убирают снег, «Жилищник» не реагирует, а жалобы на портал «Наш город» уже не помогают, попробуйте привлечь Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ). Вот простая инструкция:
- Фотографируете неубранный снег
- Переходите на страницу электронной приемной ОАТИ
- Указываете свои данные
- В поле «Суть вопроса» пишете «Качество уборки на территории ЗелАО»
- В поле «Содержание обращения» пишете: «Не убран от снега [дальше описание места]. Фото нарушения прилагается. Прошу привлечь балансодержателя к административной ответственности».
- Нажимаете «Добавить документ» и добавляете фото
- Нажимаете «Продолжить»
ОАТИ вышлет инспектора, а «Жилищник» или другая ответственная организация — уберёт снег. Поделитесь этой инструкцией с соседями.
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