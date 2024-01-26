Во дворе плохо убирают снег — обращения в «Жилищник» или в «Наш город» не помогают. Что делать? 26.01.2024 ZELENOGRAD.RU

Если в вашем дворе плохо убирают снег, «Жилищник» не реагирует, а жалобы на портал «Наш город» уже не помогают, попробуйте привлечь Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ). Вот простая инструкция:

  • Фотографируете неубранный снег
  • Переходите на страницу электронной приемной ОАТИ
  • Указываете свои данные
  • В поле «Суть вопроса» пишете «Качество уборки на территории ЗелАО»
  • В поле «Содержание обращения» пишете: «Не убран от снега [дальше описание места]. Фото нарушения прилагается. Прошу привлечь балансодержателя к административной ответственности».
  • Нажимаете «Добавить документ» и добавляете фото
  • Нажимаете «Продолжить»

ОАТИ вышлет инспектора, а «Жилищник» или другая ответственная организация — уберёт снег. Поделитесь этой инструкцией с соседями.

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Метки:
уборка улиц и дворов, дворники
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