На этот раз «сложилась» крыша деревянного домика в лесопарке 9-го микрорайона — об этом уже написали на портал «Наш город». В декабре такая же беда постигла беседку возле Школьного озера. В июле — в лесопарке между 1 и 5 микрорайонами. Всякий раз чиновники списывали это на неизвестных вандалов.

После первого ЧП крышу восстановили на следующий день и в префектуре четко сказали, что «безопасное пребывание граждан обеспечено». После второго обрушения (на фото) обещали восстановить крышу после зимы.

Непонятно, что происходит — то ли банда вандалов-рецидивистов целенаправленно крушит беседки по всему городу, то ли что-то не так с их конструктивом. В последнем случае рано или поздно крыша упадёт кому-нибудь на голову.

«В выходные был около такой беседки в 11-м районе, она уже достаточно просела, скоро рухнет, можно стать свидетелями процесса, если кому интересно. Но лучше счистить снег и привести в порядок», — говорит наш читатель Александр и добавляет, что вся крыша держится на двух дощечках, гвозди в неё входят в той же плоскости, в которой крыша разъезжается, сейчас мокрый тяжелый снег давит сверху и эти гвозди просто вылезают.