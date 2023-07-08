Крышу беседки в лесопарке между 1 и 5-м микрорайонами поломали ночью неизвестные вандалы, утверждают в департаменте природопользования. Беседку в тот же день починили.
На вид беседки довольно крепкие и непонятно, как вандалам удалось поломать крышу. В департаменте природопользования на вопрос о безопасности таких конструкций прямо не ответили, зато перечислили пять разных ГОСТов, которым эта беседка соответствует, среди них почему-то стандарты на контейнеры для мусора и другие, слабо подходящие для деревянных беседок. Но в префектуре зато четко уверяют, что «безопасное пребывание граждан обеспечено».
Как бы там ни было, многие утверждают, что беседки просто неудобные и тесные. «Кто их вообще придумал никогда не был на шашлыках большой компанией», пишет Светлана. «Крыши очень низкие, там с трудом можно было не пригнувшись пройти, и это с моими 164 см, — пишет Екатерина. — А что делать высоким людям? И места между столом и скамейкой катастрофически не хватает. Из середины не выйти пока половина людей, с любой от тебя стороны, не выйдут. Идея хорошая, но требует доработки».