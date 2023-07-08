Крышу беседки в лесопарке между 1 и 5-м микрорайонами поломали ночью неизвестные вандалы, утверждают в департаменте природопользования. Беседку в тот же день починили.

На вид беседки довольно крепкие и непонятно, как вандалам удалось поломать крышу. В департаменте природопользования на вопрос о безопасности таких конструкций прямо не ответили, зато перечислили пять разных ГОСТов, которым эта беседка соответствует, среди них почему-то стандарты на контейнеры для мусора и другие, слабо подходящие для деревянных беседок. Но в префектуре зато четко уверяют, что «безопасное пребывание граждан обеспечено».