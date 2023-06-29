Крыша беседки для пикника рухнула на поляне в лесопарке между 1 и 5 микрорайонами. Причина обрушения неизвестна. Рядом есть ещё такие же беседки и, кажется, стоит воздержаться от их использования, пока оставшиеся не проверят на безопасность.

«Зеленоград.ру» отправит запрос в префектуру, чтобы выяснить причину обрушения и насколько безопасны соседние беседки.