Хорошо виден широкий снежный завал вдоль остановки — автобус не может подъехать к бордюру и пассажирам приходится идти через снег. Эту фотографию наш читатель сделал во вторник около 11 утра.
Сдвигать снег к бордюру при его уборке дороги снегоуборочными машинами — нормально. Однако по правилам уборки, через несколько часов после снегопада таких снежных валов рядом с автобусной остановкой оставаться не должно.
Сейчас после снегопада прошло уже несколько суток, но про полноценную уборку новой остановки, похоже, забыли. Раньше эстакаду целиком убирали, как автомобильную дорогу, но теперь, с появлением остановки, нужно менять регламент. Спросим префектуру, когда собираются исправить эту проблему и вернемся с ответом.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Две большие парковки на Сосновой аллее станут бесплатными. Управа предлагает сделать там фестивальную площадку Новости
Зеленоградец Александр Усольцев получили премию мэра за развитие туристического потенциала Москвы Новости
Определился застройщик ТЦ в 19-м микрорайоне. На аукционе он поднял цену за участок в 60 раз Новости
Размер креста на обновленной версии герба района Савелки увеличили — теперь его можно разглядеть без микроскопа Новости
Пешехода сбили на улице Гоголя — он шел по «зебре» без светофора, который планировали ставить на всех таких дорогах ещё четыре года назад Новости
Воспитательнице детского сада, которая привела детей на соседний каток, пришлось самостоятельно расчищать его от снега Новости
«Жилищник» добрался до очистки парковок после снегопада. Как помочь ему убрать снег чуть быстрей Ответы
Выдано разрешение на строительство торгового центра на месте заброшенного продуктового магазина в 10-м микрорайоне Новости
Продолжение сериала «Молодёжка» снимают в Зеленограде. Для этого МИЭТ превратили в «Политехнический университет» Новости
После внезапных отключений электричества в 9-м микрорайоне у многих жителей испортилась техника Новости
Женщина сломала ногу возле автобусной остановки на Центральном проспекте. И ещё много людей падали на этом месте Новости
Новость о возможном скором освобождении серийного убийцы — «зеленоградского чикатило» — взбудоражила город Новости
Отмену общественных обсуждений проектов строительства продлили ещё на год. Это было первое, что сделала мэрия после каникул Новости
В зеленоградской полиции предложили убрать шумные развлекательные заведения куда-нибудь за город Новости
Фестиваль увлекательной науки и техники «Ритм науки» для детей и родителей, а также лекция Алексея Савватеева - 2 и 3 февраля в Менделеево Афиша
Открыт набор на 2024/25 учебный год в «Московский международный колледж цифровых технологий «Академия TOP Зеленоград» Реклама
Давка при посадке на 17-й автобус, который планируют отменить и объединить с 23-м — обычное дело. Длина объединенного маршрута станет немного короче, но вряд ли это поможет Новости
Началось объединение автобусных маршрутов, чтобы было больше возможностей поездок между старым и новым городом без пересадок Новости
На станциях электричек Крюково и Ховрино заменили контактную сеть на провода большего сечения. Спустя полгода после запуска МЦД Новости
Бесплатный мастер-класс по робототехнике «Битва роботов» — 27 января в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама