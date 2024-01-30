Хорошо виден широкий снежный завал вдоль остановки — автобус не может подъехать к бордюру и пассажирам приходится идти через снег. Эту фотографию наш читатель сделал во вторник около 11 утра.

Сдвигать снег к бордюру при его уборке дороги снегоуборочными машинами — нормально. Однако по правилам уборки, через несколько часов после снегопада таких снежных валов рядом с автобусной остановкой оставаться не должно.

Сейчас после снегопада прошло уже несколько суток, но про полноценную уборку новой остановки, похоже, забыли. Раньше эстакаду целиком убирали, как автомобильную дорогу, но теперь, с появлением остановки, нужно менять регламент. Спросим префектуру, когда собираются исправить эту проблему и вернемся с ответом.