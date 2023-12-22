«Сейчас ехала на 19-м автобусе из нового города, объявили остановку „МЦД Крюково“, остановились, один смельчак ткнулся в дверь, она открылась, он вышел», сообщила читательница «Зеленоград.ру» около 8 утра. Позже об остановке сообщили и другие пассажиры, правда, больше никто не выходил.
Со стороны эстакады полное ощущение, что остановка работает. А войти на неё с улицы можно было и раньше — корреспондент «Зеленоград.ру» поднимался на эстакаду ещё месяц назад. При этом в департаменте транспорта говорили, что остановку откроют только в следующем году.
Не исключено, что это всё не по-настоящему и это связано с запланированным на пятницу приездом мэра Собянина в Зеленоград, в том числе на вокзал в Крюково. Но это не точно. Получить оперативный комментарий в «Мосгортрансе» не удалось.
Вернёмся к вам, когда будет новая и официальная информация.