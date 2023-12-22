Со стороны эстакады полное ощущение, что остановка работает. А войти на неё с улицы можно было и раньше — корреспондент «Зеленоград.ру» поднимался на эстакаду ещё месяц назад. При этом в департаменте транспорта говорили, что остановку откроют только в следующем году.

Не исключено, что это всё не по-настоящему и это связано с запланированным на пятницу приездом мэра Собянина в Зеленоград, в том числе на вокзал в Крюково. Но это не точно. Получить оперативный комментарий в «Мосгортрансе» не удалось.

Вернёмся к вам, когда будет новая и официальная информация.