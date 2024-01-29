«Около остановки „1-й торговый центр“ несколько человек сильно упали, кто ударился головой, кто спиной, а одна женщина сломала ногу», — написала в редакцию «Зеленоград.ру» местная жительница Галина о происшествиях в пятницу днем. Пострадавшей женщине пришлось вызывать скорую помощь.
Почему на остановках вовремя не применяют противогололёдный реагент, непонятно. Раньше при подобных случаях в префектуре рассказывали, что причина в отсутствии команды из мэрии и в необходимости экономить реагент.
Под этой новостью в телеграм-канале и группе вконтакте «Зеленоград.ру» более восьмисот комментариев. Множество людей рассказывают о падениях в этом и других местах, где на асфальте или плитке лед — почищенный или под снежной кашей.
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