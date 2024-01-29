В апреле 2002 года сорокалетнего Юрия Гриценко осудили за полтора десятка разбойных нападений и убийства. В 2001-м году он начал нападать на женщин в зеленоградском лесопарке — бил их молотком по голове, забирал вещи. Затем он продолжил нападения на севере Москвы. Там его и задержал случайный прохожий. В результате 14 нападений четыре женщины скончались.
Решения суда в доступе сейчас нет, но по открытым данным, Гриценко в итоге приговорили к 22 годам лишения свободы, то есть в этом году он должен освободиться (или уже освободился). В зеленоградских чатах активно пересылают эту информацию, выясняют, в каком корпусе он жил до задержания и может жить сейчас. В общем, в отсутствии достоверной информации, многие нервничают. Тем более, серию зеленоградских убийств Гриценко совершил, вернувшись в город после девяти лет заключения за ещё одно убийство в 1993 году. Люди боятся повторения.
Редакция «Зеленоград.ру» направила запрос в службу исполнения наказаний, чтобы узнать, когда Гриценко освободится, а также в полицию, которая должна осуществлять административный надзор за осужденными за тяжкие преступления ещё много лет после освобождения. Такой надзор может включать запрет посещения определенных мест, запрет пребывания вне определенного помещения в определенное время суток и так далее.
Всего 22 года за 14 нападений и 4 убийства, а дальше его изолировать якобы не нужно. Получается, существо, ломавшее женщинам черепа, вероятно, будет ходить на свободе где-то в окрестностях, если не побоится вернуться сюда. А если и не здесь, то всё равно кому-то такое соседство. И без какой-либо гарантии, что не возьмётся за старое или не придумает ещё что. И сдохнет, скорее всего, ещё не скоро.
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Послушала документалку. Ой, бедненький, мать у него строгая. А у меня был жестокий асоциальный брат значительно старше. Меня детские и юные годы обозлили, но не до девиантного поведения. По логике уважаемых икспердов из видео и комментаторов на ютюбе, следовало бы утверждать что "всёзлоотмужиков". А, не, что это я, это же другое - только женоненавистничество, только хардкор. Потом удивляются, где воспитываются такие гриценки. В обществе.