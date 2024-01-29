Решения суда в доступе сейчас нет, но по открытым данным, Гриценко в итоге приговорили к 22 годам лишения свободы, то есть в этом году он должен освободиться (или уже освободился). В зеленоградских чатах активно пересылают эту информацию, выясняют, в каком корпусе он жил до задержания и может жить сейчас. В общем, в отсутствии достоверной информации, многие нервничают. Тем более, серию зеленоградских убийств Гриценко совершил, вернувшись в город после девяти лет заключения за ещё одно убийство в 1993 году. Люди боятся повторения.

Редакция «Зеленоград.ру» направила запрос в службу исполнения наказаний, чтобы узнать, когда Гриценко освободится, а также в полицию, которая должна осуществлять административный надзор за осужденными за тяжкие преступления ещё много лет после освобождения. Такой надзор может включать запрет посещения определенных мест, запрет пребывания вне определенного помещения в определенное время суток и так далее.