Свою вину Лучев после задержания не отрицал, ранее он был судим. Прокуратура на суде утверждала, что Лучев действовал «из хулиганских побуждений, без какой-либо причины и повода». После задержания в следственном комитете говорили, что удар ножом он нанес на «почве внезапно возникшей личной неприязни».

Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима и к выплате компенсации матери погибшего. Последнее движение по его делу - постановление кассационного суда на жалобу - датировано июнем прошлого года.

Теперь канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на свой источник сообщил, что Лучев оказался на свободе. Где он сейчас находится и вернётся ли в Зеленоград, пока неизвестно.

«Зеленоград.ру» отправит запросы во ФСИН и МВД.