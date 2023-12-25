В 3, 5, 6 и 7 микрорайонах согласовали следующий список:
Дома
- 2027 год: корпуса 302Б, 515, 516
- 2028 год: корпуса 338Б, 501, 701, 703
- 2029 год: корпус 360
Конкретный перечень работ в решении не уточняется.
Лифты
- 2027: корпуса 338А, 338Б, 604, 605, 607, 702, 703
- 2028: корпуса 301А, 303, 339А, 360, 606, 611, 701, 703
- 2029: корпуса 301А, 602, 608, 701, 705
Количество лифтов и список подъездов в решении не уточняется.
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