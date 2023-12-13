Изменять автобусные маршруты сразу после открытия остановки на Крюковской эстакаде не будут 13.12.2023 ZELENOGRAD.RU

Об этом сообщили в «Мосгортрансе» в ответ на запрос «Зеленоград.ру». Саму остановку откроют до середины лета.

Раньше после открытия остановки на эстакаде планировали объединить несколько маршрутов старого и нового города, чтобы улучшить связь между ними и обеспечить подвоз пассажиров к станции Крюково. Многие были недовольны этими изменениями, а многие, напротив, ждали объединения маршрутов.

Почему изменение маршрутов отменили, точно неизвестно. Департамент транспорта проводил опрос зеленоградцев по этому вопросу и, возможно, его результаты повлияли на решение. В опросе приняло участие шестьсот человек, половина оставила предложения и пожелания по предложенным изменениям маршрутов.

40% опрошенных несколько раз в неделю пользуется пересадкой на электричку, «поэтому важно обеспечить пассажиров удобным и комфортным подвозом к будущему павильону МЦД». Хотя, с другой стороны получается, что 60% пересадка на электричку не нужна.

Однако вопрос с изменением маршрутов не закрыт окончательно. В «Мосгортрансе» отметили, что «дальнейшую актуализацию маршрутной сети» будут будут делать с учетом анализа пассажиропотока к станции Крюково и на основе полученной обратной связи от жителей.

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Метки:
автобусная остановка "мцд крюково"
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