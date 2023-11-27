Новый владелец большого заброшенного помещения в корпусе 360, где раньше работал «Протор», уже нашёл новых якорных арендаторов. Это магазин алкоголя «Красное&Белое» и продуктовый «Первый выбop» — диcкaунтeр «Магнитa». Остальное пространство сдаётся небольшими помещениями под торговлю.
Судя по проектным картинкам в объявлении, вход в магазины будет и со стороны пешеходной дорожки, и со стороны проезда (который давно расширяют) — в частности, нарисован пристроенный к первому этажу торговый павильон. С северной стороны (где дорога) пространство перед домом планируют выложить плиткой, перемежая её газонами.
Кроме двух больших магазинов сдают ещё четыре помещения с отдельными входами площадью от 31 до 75 кв.м по цене 2500 за метр в месяц.
Это последнее нежилое помещение во «Флейте», проданное или сданное в аренду городом. В доме уже работают алкомаркет «ВинЛаб» и магазин «Пятерочка». О новых арендаторах той же ориентации стало известно из размещенных объявлениях об аренде нежилых помещений во «Флейте». Кстати «Красное&Белое» работает рядом, в ЖК «Зеленоград-сити». Расстояние между этим и будущим K&Б — примерно 250 метров.
Помещение бывшего «Протора» площадью 1158 квадратных метров было продано этим летом ООО «Строй Групп» за 58 миллионов рублей. Это первый этаж и подвал между 1 и 3 подъездами корпуса 360. Пока эти помещения в прежнем заколоченном и заброшенном состоянии. Четыре года назад их передали в хозяйственное управление «Москомспорту». Ведомство планировало устроить там зал единоборств и универсальный спортивный зал. В 2020-м за восемь миллионов сделали проект капитального ремонта помещения, но сам ремонт так и не начался. Закончилось всё продажей помещений частной компании под «свободное назначение».
Сейчас магазины работают в другом конце 516-метровой «Флейты». В середине дома расположился Музей Зеленограда.