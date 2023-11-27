Это последнее нежилое помещение во «Флейте», проданное или сданное в аренду городом. В доме уже работают алкомаркет «ВинЛаб» и магазин «Пятерочка». О новых арендаторах той же ориентации стало известно из размещенных объявлениях об аренде нежилых помещений во «Флейте». Кстати «Красное&Белое» работает рядом, в ЖК «Зеленоград-сити». Расстояние между этим и будущим K&Б — примерно 250 метров.

Помещение бывшего «Протора» площадью 1158 квадратных метров было продано этим летом ООО «Строй Групп» за 58 миллионов рублей. Это первый этаж и подвал между 1 и 3 подъездами корпуса 360. Пока эти помещения в прежнем заколоченном и заброшенном состоянии. Четыре года назад их передали в хозяйственное управление «Москомспорту». Ведомство планировало устроить там зал единоборств и универсальный спортивный зал. В 2020-м за восемь миллионов сделали проект капитального ремонта помещения, но сам ремонт так и не начался. Закончилось всё продажей помещений частной компании под «свободное назначение».

Сейчас магазины работают в другом конце 516-метровой «Флейты». В середине дома расположился Музей Зеленограда.