Речь идет о перекрестке возле остановки «Спортивная школа», между корпусами 350 и 606. Помимо пешеходов и машин, едущих по Московскому проспекту, здесь также есть въезды/выезды в 3 и 6-й микрорайоны.

Кнопки вызова пешеходной фазы и светофоры с фазами просачивания («белым человечком») здесь были и раньше, но теперь в асфальт врезали детекторы наличия машин. Теперь движение здесь будет «максимально уважительным ко всем участникам дорожного движения», — сказал директор компании «Спецдорпроект» Константин Антонович.

Он также отметил, что этот светофорный объект синхронизирован со следующим пешеходным переходом возле остановки «Дворец культуры» — когда необходимо, они работают вместе, когда трафик спадает, они работают по-отдельности.

В чатах районов местные жители обсуждают, что основная проблема с этим перекрестком — повороты налево, во дворы. И непонятно, решит ли её умный перекресток. Эти повороты иногда мешают и основному движению — машины, ожидающие поворот, могут перекрыть движение прямо. Некоторые предлагают запретить повороты налево с проспекта — до ближайших разворотов недалеко, перепробег составит 500-800 метров.

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