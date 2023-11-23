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Предварительное голосование о перекрытии дворов шлагбаумами для посторонних машин скоро начнется в 18-м микрорайоне 23.11.2023 ZELENOGRAD.RU

Пока это будет опрос через приложение «Электронный дом». Чтобы узаконить установку шлагбаумов нужно будет ещё набрать 2/3 голосов собственников домов — корпусов 1821—1824. Это длинный дом вдоль Новокрюковской улицы, напротив станции, и три башни в глубине.

Одновременно инициативная группа заказала предварительный проект и расчет установки и обслуживания шлагбаумов. Для перекрытия въезда их понадобится пять штук. Установка обойдется почти в полтора миллиона рублей, из которых 500 тысяч — субсидия из бюджета. Получается, что если участвовать в установке захотят треть жителей (обычно столько бывает в московских дворах), то установка для каждого обойдется примерно в пять тысяч рублей.

Ежемесячный платеж составит 327 рублей. Сюда включено круглосуточная работа диспетчеров, которые будут, в частности, обеспечивать проезд экстренных и коммунальных служб. Открывать шлагбаум можно будет брелоком или через мобильное приложение (если надо впустить курьера). Можно также получить пин-код для разового въезда. За дополнительную плату возможны и другие способы въезда.

Те, кому шлагбаум не нужен, платить скорее всего не будет, уверяют в инициативной группе. «Это же просто нечестно — например, лежачему инвалиду этот шлагбаум вообще не нужен», говорит Анастасия, которая организовала чат для координации местных жителей по установке шлагбаума.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 18
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Обсуждение
A T
3 часа назад
Интересно, наверное, ближнему к станции 8-му микрорайону приготовиться... А может, и южной части 9 и 10.
Ну что, уже почти "как в Москве". Осталось таки сделать из МЦД "наземное метро".
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