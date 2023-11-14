Об этом стало известно из отчета ГИБДД. Наезд на пешехода — пожилую женщину — произошел 17 октября около семи вечера рядом с автобусной остановкой «Магазин Океан» со стороны 3-го микрорайона.
Наступили сумерки, было пасмурно, дорога была мокрой. Согласно схеме ДТП, она шла в сторону 3-го микрорайона, то есть заканчивала переходить дорогу.
В этот момент её сбил чёрный Ford Explorer, за рулем которого находился опытный водитель со стажем 24 года. От удара пешехода отбросило не несколько десятков метров. В результате ДТП она скончалась на месте до приезда скорой помощи.
ГИБДД утверждает, что непосредственным нарушением ПДД явилось несоответствие скорости машины конкретным условиям движения. Кроме того, водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Была ли превышена водителем максимальная разрешенная скорость, неизвестно. Однако, выбирая скорость, водитель должен учитывая ещё состояние дороги, погоду и видимость. Скорость должна быть такой, чтобы при возникновении опасности, водитель смог принять меры для полной остановки (ПДД 10.1).
В действиях пешехода непосредственных нарушений ПДД не выявлено. В качестве сопутствующего нарушения, ГИБДД указывает «неподчинение сигналам регулирования». Действительно, судя по видео, в момент ДТП, заканчивая переход, пешеход шла на красный сигнал светофора. Однако, что было на светофоре в момент начала перехода, неизвестно.