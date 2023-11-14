Об этом стало известно из отчета ГИБДД. Наезд на пешехода — пожилую женщину — произошел 17 октября около семи вечера рядом с автобусной остановкой «Магазин Океан» со стороны 3-го микрорайона.

Наступили сумерки, было пасмурно, дорога была мокрой. Согласно схеме ДТП, она шла в сторону 3-го микрорайона, то есть заканчивала переходить дорогу.

В этот момент её сбил чёрный Ford Explorer, за рулем которого находился опытный водитель со стажем 24 года. От удара пешехода отбросило не несколько десятков метров. В результате ДТП она скончалась на месте до приезда скорой помощи.