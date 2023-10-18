Женщину-пешехода сбил автомобиль на Центральном проспекте возле остановки «Магазин Океан» со стороны 3-го микрорайона. ДТП произошло во вторник около 19:00. От удара её отбросило примерно на 40 метров от перехода. От полученных травм она скончалась на месте.

Красный сигнал виден на записи с камеры видеонаблюдения, опубликованной департаментом транспорта. Из этой же записи, а также по записи с предыдущего перекрестка специалисты делают вывод, что автомобиль, вероятно, ехал с превышением разрешенной скорости.