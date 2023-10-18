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Человека сбили насмерть на Центральном проспекте. Он переходил дорогу на красный, а машина, возможно, ехала с превышением 18.10.2023 ZELENOGRAD.RU

Женщину-пешехода сбил автомобиль на Центральном проспекте возле остановки «Магазин Океан» со стороны 3-го микрорайона. ДТП произошло во вторник около 19:00. От удара её отбросило примерно на 40 метров от перехода. От полученных травм она скончалась на месте.

Красный сигнал виден на записи с камеры видеонаблюдения, опубликованной департаментом транспорта. Из этой же записи, а также по записи с предыдущего перекрестка специалисты делают вывод, что автомобиль, вероятно, ехал с превышением разрешенной скорости.

На этом переходе пешеходы часто перебегают на красный, сообщают местные жители. «Я очень часто стою на этом светофоре именно вечерами, и частенько с ужасом смотрю, как, пока нет машин, на красный переходят и мамы за руку с детьми, и с колясками даже, и доставщики на велосипедах, и школьники на самокатах, и молодежь в наушниках» , — пишет одна из них.

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Метки:
дтп, пешеходы, центральный проспект, пешеходный переход
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Обсуждение
Юрий Хотимский
10 часов назад
Безответственность пешехода, а затем лишь может и водителя, запустила цепочку горя на погибшую и обе семьи. Когда говорим о состоянии народа, то обычно смотрим на глобальные дела государства. Причем государство и показывает, как правильно понимать. Но без ответственности каждого, начиная с себя, не обойтись. Ее отсутствие признак снижения пассионарности этноса (по теории этногенеза Гумилева Л.Н.). Причем не может быть глобальной исторической ответственности без ответственности элементарной, с самого нижнего уровня: перед собой, семьей, коллективом, своей общиной... Все правила написаны кровью: техника безопасности, дорожное движение и так до Конституции. Попытка подмять любое правило ведет к пролитию крови. Куда она торопилась?! Куда водитель торопился?! На свидание со ...!
Свити ***
6 часов назад
На дороге эта машина была единственная и, увы, женщина решила что успеет перейти даже на красный. Но это не повод сбивать человека, даже если для твоего авто горит "зеленый". Тем более летя на скорости, когда все погодные условия и время суток против этого. Для "летчиков" в любом случае крайний левый рад, а не правый.
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