Женщину-пешехода сбил автомобиль на Центральном проспекте возле остановки «Магазин Океан» со стороны 3-го микрорайона. ДТП произошло во вторник около 19:00. От удара её отбросило примерно на 40 метров от перехода. От полученных травм она скончалась на месте.
Красный сигнал виден на записи с камеры видеонаблюдения, опубликованной департаментом транспорта. Из этой же записи, а также по записи с предыдущего перекрестка специалисты делают вывод, что автомобиль, вероятно, ехал с превышением разрешенной скорости.
На этом переходе пешеходы часто перебегают на красный, сообщают местные жители. «Я очень часто стою на этом светофоре именно вечерами, и частенько с ужасом смотрю, как, пока нет машин, на красный переходят и мамы за руку с детьми, и с колясками даже, и доставщики на велосипедах, и школьники на самокатах, и молодежь в наушниках» , — пишет одна из них.