Сейчас корпуса 925 и 927 уже полностью «раздеты» и выглядят как 56 лет назад, когда их только строили — перед сносом строители сняли оконные рамы, двери, разобрали балконы. Их планируют снести до конца года.
Все три дома обнесены забором, развешаны схемы обхода и информационные плакаты о строительстве нового корпуса 927 по программе реновации (со сносом 925-927). Строительство обещают закончит в конце 2025 года.
Уже идут работы по перекладке инженерных сетей. Рядом периодически перекрывают проезды и тротуары. В процессе строительства вырубят 215 деревьев и 666 кустарников.
Самое время вспомнить историю этих пятиэтажек. Их построили в 1967 году рядом с Крюковской пуговичной фабрикой, которая располагалась по соседству до середины 1980-х годов.
В те времена 9-го микрорайона еще не существовало, его начали строить позже. Дома относились к тогдашнему 10-му микрорайону поселка Крюково и были корпусами 1001, 1002 и 1003, вспоминают краеведы. Пятиэтажки были самыми «высотными» зданиями на его будущей территории — вокруг, кроме фабрики, были только улицы с частными и дачными домиками.
Прощайте, домики, вы отслужили своё. Можно было бы устроить сквер, но нет - ещё многоэтажек воткнуть. Весело будет оттуда выезжать на Панфиловский, наверное.