Все три дома обнесены забором, развешаны схемы обхода и информационные плакаты о строительстве нового корпуса 927 по программе реновации (со сносом 925-927). Строительство обещают закончит в конце 2025 года.

Уже идут работы по перекладке инженерных сетей. Рядом периодически перекрывают проезды и тротуары. В процессе строительства вырубят 215 деревьев и 666 кустарников.

Самое время вспомнить историю этих пятиэтажек. Их построили в 1967 году рядом с Крюковской пуговичной фабрикой, которая располагалась по соседству до середины 1980-х годов.