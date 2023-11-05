ДТП произошло утром в субботу, 4 ноября, на въезде в Зеленограде по Московскому проспекту.

«С моста я ехала где-то 60 км в час, к светофору, естественно, притормаживая, — рассказала „Зеленоград.ру“ водитель второй машины Ирина. — Первая машина успела экстренно остановиться до пешеходного перехода, я уже остановиться не успела».

В Центре организации дорожного движения советуют, подъезжая к перекрестку на зеленый свет, плавно замедляться и не пытаться проскочить. Если без экстренного торможения остановиться на желтый сигнал уже невозможно, следует проехать перекресток — такое право у водителей есть по пункту 6.14 ПДД.

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