Шестой фармацевтический завод построят в промзоне Алабушево. На производство потребуется 1100 человек 23.10.2023 ZELENOGRAD.RU

Биотехнологический комплекс концерна «Россиум» разместится на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва». Завод будет производить препараты для лечения онкологических, генетических и редких заболеваний. Через четыре года, в 2027 году его планируется ввести в эксплуатацию и создать на производстве 1100 рабочих мест.

«Первый выпуск готовой продукции планируем получить не позднее I квартала 2028 года» , — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, анонсируя строительство комплекса. Его площадь составит около 37 тысяч кв.метров.

Концерн «Россиум» — многопрофильный инвестиционный холдинг, ключевые вложения которого относятся к финансовой сфере и недвижимости. В 2023 году создана компания «Россиум Фармацевтика», объединившая фармацевтические активы концерна, в число которых входят: дистрибуция лекарств и оборудования «Джи-Ди-Пи», предприятие «БиоИммунити» (производство вакцины Спутник V против ковида), биофармацевтическая компания полного цикла «САМСОН-МЕД». Компанию возглавил Иван Коноплянников, бывший председатель правления холдинга «ФармЭко». Также в ведении Коноплянникова — аптечная сеть «36,6».

Новый завод в Зеленограде войдёт в фармацевтический кластер Москвы и станет шестым фармацевтическим предприятием на площадке «Алабушево». К этим предприятиям также относятся «Биокад» (построен в 2020 году), «Велфарм-М» (запущен в январе 2023 года, завод фармацевтической группы «Брайт Вэй Индастриз») и «Р-Опра» (построен в августе 2023 года), строящийся «Генериум Некст» (его планируется сдать в 2024 году) и «Промомед», который нынешним летом анонсировал создание в «Алабушево» производства биотехнологических продуктов.

Всего в столичном фармацевтическом кластере на сегодняшний день 11 компаний, восемь заводов уже работают. «Предприятия кластера будут выпускать 128 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов, 98 из них в России никогда не производились» , — сообщает мэр. И добавляет, что таким образом Москва закроет потребность в отечественных онкологических препаратах больше чем на 80%.

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Метки:
особая экономическая зона "технополис москва" (оэз) , промзона алабушево, фармацевтическое производство
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