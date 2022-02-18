Не менее 250 рабочих мест обещают создать на производстве лекарств от редких заболеваний в промзоне Алабушево 18.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Не менее 250 рабочих мест планируется создать на предприятии по производству лекарств от редких заболеваний, который начала строить компания «Генериум-некст» на площадке «Алабушево».

Компания стала новым резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» и уже арендовала помещение в 518 квадратных метров, которое планирует модернизировать под вторичную упаковку лекарственных препаратов в 2022 году. После запуска собственных цехов компания будет производить субстанции и готовые лекарственные формы, первичную и вторичную упаковку для лекарственных препаратов. Суммарные инвестиции в проект составят почти пять миллиардов рублей.

«Генериум-некст» специализируется на выпуске современных генно-инженерных лекарственных препаратов для лечения тяжелых и социально значимых пульмонологических, сердечно-сосудистых и орфанных заболеваний. Среди лекарств, которые будет выпускать новый резидент в Зеленограде — препараты для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, редких и наследственных заболеваний, например, болезни Гоше и муковисцидоза. Все препараты в рамках проекта включены Минздравом России в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

«Производственные мощности предприятия будут рассчитаны на выпуск более 150 тысяч единиц продукции в год, чему также способствуют удобная логистика и кооперация в рамках кластера медицинских технологий ОЭЗ „Технополис Москва“, куда войдет новый резидент», — рассказал генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дёгтев.

Зеленоградский завод станет второй производственной площадкой компании «Генериум» — новый резидент ОЭЗ является её дочерним предприятием (по данным системы «Контур Фокус», «Генериум-некст» зарегистрирована в 2018 году).

«Строительство высокотехнологичного фармацевтического производства соответствует планам развития «Генериум-некст» по увеличению производства и требует необходимых условий и поддержки производителя. Все эти возможности наилучшим образом отражены в концепции особой экономической зоны «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва», — отметил генеральный директор «Генериум-некст» Александр Андрюшечкин.

Родительская фирма «Генериум» уже располагает офисом в Москве и большим производством во Владимирской области. Там на участке в 80 га создана «биотехнологическая долина»: действуют производственные и лабораторные площади почти в 20 тысяч кв.метров, построено жильё для учёных. Компания выпускает российскую вакцину от коронавируса Спутник V, лабораторные тесты для выявления коронавируса и тест-системы для ИФА-анализа на антитела к коронавирусу, а также препараты для лечения муковисцидоза, болезни Гоше, рассеянного склероза, бронхиальной астмы, инфарктов, инсультов и ТЭЛА, тесты для выявления туберкулеза.

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Метки:
особая экономическая зона (оэз), работа, промзона алабушево, фармацевтическое производство
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