Компания арендовала 2,5 тысячи кв.метров в одном из инженерных корпусов на площадке «Алабушево». Половину территории занимают «чистые помещения», которые сейчас оснащают, — с лабораторией, производственным участком для исследований, разработок и апробации. Вторую половину отвели под маркировку и комплектацию готовой продукции и вспомогательных работ.

Сумма инвестиций в производственное оборудование, по оценке компании, составит не менее 400 миллионов рублей.



Предприятие планирует поставлять продукцию на рынок Москвы и регионов, а часть её отправлять на экспорт.