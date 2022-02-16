Двести вакансий откроется в промзоне «Алабушево» на производстве медицинских тестов. Набор персонала уже идёт 16.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Новый арендатор ОЭЗ «Технополис Москва» — компания «Имбиан Лаб» — запустит весной на площадке «Алабушево» производство медицинских тест-систем и собственную исследовательскую лабораторию. Сейчас на предприятии проводят финальные работы по подготовке помещения, завозят оборудование и набирают персонал.

Кого набирают

В «Имбиан Лаб» появится 200 рабочих мест. Некоторые уже анонсировала особая зона (специалист по регистрации изделий медицинского назначения, начальник отдела обеспечения качества), другие опубликованы на «Зеленоград.ру» (хаус-мастер, техник по эксплуатации, мастер-универсал) и на портале HeadHunter (региональный менеджер по продажам в Зеленограде/Солнечногорске, оператор отдела продаж, менеджер по тендерам/аналитик и т. д.)

Что будут производить

«Компания будет выпускать медицинские тесты, предназначенные для выявления большого числа инфекций и отклонений в состоянии здоровья человека. В том числе и 15 видов тест-систем на наличие ковида. Планируется, что на предприятии будут производить около 12 миллионов единиц продукции в месяц, рассказали в мэрии.

Вот так выглядит экспресс-текст Imbian на ковид и результаты его работы:

Компания арендовала 2,5 тысячи кв.метров в одном из инженерных корпусов на площадке «Алабушево». Половину территории занимают «чистые помещения», которые сейчас оснащают, — с лабораторией, производственным участком для исследований, разработок и апробации. Вторую половину отвели под маркировку и комплектацию готовой продукции и вспомогательных работ.

Сумма инвестиций в производственное оборудование, по оценке компании, составит не менее 400 миллионов рублей.

Предприятие планирует поставлять продукцию на рынок Москвы и регионов, а часть её отправлять на экспорт.

Что это за компания

«Имбиан Лаб» основана три года назад в наукограде Кольцово под Новосибирском. Компания специализируется на производстве медицинских диагностических наборов и разработке новых тестов. Недавно предприятие получило патент на тест-систему, которая создана на основе иммуночипов и решает проблемы ранней диагностики, лечения и профилактики многих инфекционных заболеваний.

Локализация производства в особой экономической зоне столицы станет для компании новым этапом развития, как считают в ОЭЗ. «Предприятие нацелено на получение статуса резидента ОЭЗ „Технополис Москва“, который откроет доступ к налоговым и таможенным преференциям. Кроме того, находясь в центре экономической жизни, компания намерена расширить свое присутствие на рынке регионов России и наладить экспорт», — сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

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Метки:
работа, производство, хайтек, фармацевтическое производство, Технополис Москва
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