Шестиэтажный комплекс «Велфарм-М» площадью 33,7 тысячи кв.метров расположен в северо-западной части площадки «Алабушево», рядом с другими фармацевтическими предприятиями: «Биокад», построенным в 2020 году, и строящимся заводом «Р-Опра».

"Сейчас запущено мелкосерийное производство, на котором ведется наработка технологий. Также запущена химико-аналитическая лаборатория, где анализируются результаты этого производства. Планируется запуск более крупных линий и цехов, начиная с первого квартала 2023 года: сначала [по выпуску] твёрдых форм, а затем и стерильных форм" , — уточнил технический директор «Велфарм-М» Илья Титов.

Информации о вакансиях на сайте компании пока нет, но есть три вакансии на hh.ru: микробиолог, слесарь-ремонтник, переводчик.