Научно-производственный комплекс «Велфарм-М» заработал на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва» — на заводе открыли первую линию по производству твердых лекарственных форм. С выходом на проектную мощность здесь будет создано от тысячи до полутора тысяч новых рабочих мест.
Шестиэтажный комплекс «Велфарм-М» площадью 33,7 тысячи кв.метров расположен в северо-западной части площадки «Алабушево», рядом с другими фармацевтическими предприятиями: «Биокад», построенным в 2020 году, и строящимся заводом «Р-Опра».
"Сейчас запущено мелкосерийное производство, на котором ведется наработка технологий. Также запущена химико-аналитическая лаборатория, где анализируются результаты этого производства. Планируется запуск более крупных линий и цехов, начиная с первого квартала 2023 года: сначала [по выпуску] твёрдых форм, а затем и стерильных форм" , — уточнил технический директор «Велфарм-М» Илья Титов.
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В 2023—2024 году на «Велфарм-М» планируют ввести в эксплуатацию 10 линий для производства лекарств и наладить выпуск более 300 твердых и стерильных лекарственных форм, в частности, препаратов для лечения онкологических заболеваний. Благодаря новому производству предполагается на 80% закрыть потребность России в таких лекарствах, сообщает ОЭЗ.
Также завод будет выпускать препараты для лечения рассеянного склероза, хронической почечной недостаточности, болезней дыхательных путей, кардиологических и других заболеваний — многие их этих препаратов прежде не выпускались в России. Мощности предприятия позволят ежегодно изготавливать до 1,7 миллиарда таблеток, в том числе покрытых оболочкой, 180 миллионов твердых желатиновых капсул, порошки в объеме 45 миллионов пакетов (саше), 1,7 миллиона флаконов лиофилизированных продуктов, 24 миллиона флаконов глазных капель, пять миллионов преднаполненных шприцев.
Продукция будет поставляться в государственные медицинские учреждения. «После выхода „Велфарм-М“ на полную мощность производительность составит 133,7 миллиона упаковок в год. Для сравнения: общий объем рынка Москвы и Московской области, по данным агентства DSM Group, составил в 2021 году 851 миллион упаковок по государственным закупкам и аптечным продажам, — комментирует вице-президент по производству Николай Паникаровский. — Использование высокотехнологичного производства позволит снизить цены на ряд лекарственных средств, в том числе жизненно необходимых для лечения серьезных заболеваний».
Помимо производства полного цикла на предприятии будет организована разработка лекарственных препаратов.
«Просторный вестибюль с панорамными окнами и мрамором на полу. В компактных помещениях — роторные прессы мощностью 150 таблеток в секунду. Химлаборатории, которые строго контролируют качество выпускаемых лекарств и параллельно создают субстанции для препаратов, которые еще только предстоит освоить. Так выглядит новый завод «Велфарм-М» , — рассказывает в своём репортаже «Российская газета». — Чтобы быстрее запустить новое предприятие, «Велфарм-М» начал свою работу в Москве с выпуска препаратов, уже производимых на заводе этой компании в Кургане.
…Идем по цехам. В одном из них из рукава управляемого с компьютера роторного пресса выскакивают таблетки. «152 в секунду, 548 тысяч в час» , — рассказывает инженер-электрик Шифнет Абдульваап, только что закончивший пуско-наладку оборудования.
Над теми препаратами, которые еще только предстоит придумать, работают заводские химики. В числе их, например, Юля Абросова. Живет в Зеленограде, всего год назад закончила университет им. Менделеева. С открытием завода буквально рядом с её домом появилась не просто работа по специальности, но и на суперновейшем производстве и с хорошей зарплатой."
«Велфарм-М» — завод фармацевтической группы «Брайт Вэй Индастриз», возведенный на арендованном в ОЭЗ земельном участке в 3 гектара. Строительство фармацевтического комплекса началось в декабре 2019 года и заняло ровно три года. О досрочном его завершении в ОЭЗ объявили в конце декабря 2022 года.
Изначально завод планировали запустить в эксплуатацию в третьем квартале 2021 года, затем к началу 2022 года — в итоге срок запуска сдвинулся еще на год. За время строительства параметры проекта существенно изменились: на старте предполагалось, что в него инвестируют около 1,9 миллиарда рублей (сейчас компания сообщает о 2,5 млрд рублей, ОЭЗ — о 4 млрд рублей), будет создано около 370 рабочих мест (сейчас заявлено 1000-1500, по данным ОЭЗ и компании), площадь завода составит 30 тысяч кв.метров (в 2021 году эта цифра выросла до 49,5 тысяч кв.метров, сейчас — 33,7 тысячи кв.метров), производить планировалось 60 наименований препаратов (позже — 80, в перспективе — более 300).
Предприятие создавалось при государственной поддержке: 1,5 миллиарда рублей в виде льготных займов предприятию предоставил федеральный Фонд развития промышленности. Часть затрат на уплату процентов по кредитным договорам на общую сумму более 1,6 миллиарда рублей компенсирует Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.
Старт производству дали мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, подчеркнув значение этого события для создаваемого в Москве и Зеленограде фармацевтического кластера, фармотрасли и в целом для обеспечения страны отечественными медикаментами. Мэр Москвы отметил, что новое производство запустили в кратчайшие сроки, поблагодарив за это президента фармацевтической группы «Брайт Вэй Индастриз» Людмилу Щербакову.
«Велфарм-М» — шестой запущенный завод фармкластера ОЭЗ «Технополис Москва», как заявил Сергей Собянин. Мэрия занимается этим проектом уже пять лет, за это время кластер объединил девять ведущих разработчиков и производителей отечественной фармотрасли: «Биокад», «Р-Опра», «Велфарм-М», «Генериум Некст» — на площадке ОЭЗ «Алабушево»; «Спутник Технополис», «БиоДжет», «ОнкоТаргет», «Рада-Фарма», «Амедарт» — на площадке ОЭЗ «Печатники». Ожидается, что в 2023 году заработают еще три производства, и еще шесть — до 2027 года.
«Объем производства на этой площадке [в ОЭЗ «Технополис Москва"] вырастет в 15 раз, и это будет один из крупнейших фармкластеров нашей страны, и не только нашей. Здесь будет производиться более 100 наименований жизненно важных лекарственных препаратов, большинство из которых сегодня не выпускаются в стране», — отметил мэр Москвы.
Столица планирует заключить с фампроизводителями еще пять офсетных контрактов — соглашений о локализации производства в Москве в обмен на гарантированные поставки продукции для государственных нужд. В рамках таких контрактов организуют производство два соседа «Велфарм-М» на площадке «Алабушево»: «Биокад» и «Р-Опра».
Но если запускаются и будут работать, если реально государство зашевелилось и заинтересовано, - успеха им.