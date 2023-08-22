В ходе строительства в 2022 году завод «отказался от зарубежных поставщиков комплектующих для управления инженерными системами завода (вентиляция, кондиционирование и так далее)», сообщил Денис Мантуров, охарактеризовав это как важный шаг к достижению технологического суверенитета в фармотрасли. Перейдя на отечественное оборудование, предприятие использует контроллеры и комплектующие российского производителя для автоматизации инженерных систем, система мониторинга климатических параметров также выполнена на программно-аппаратном комплексе от отечественной компании.

Изначально предполагалось, что завод «Р-Опра» будет построен до конца 2021 года. На старте проекта была заявлена сумма инвестиций — 6,4 миллиарда рублей, число рабочих мест — 270. Однако строительство стартовало только в 2020 году, были сдвинуты и сроки реализации офсетного контракта. По условиям контракта компания в течение семи лет должна была произвести и передать Москве лекарственных средств на сумму 18,4 миллиардов рублей (31 наименований препаратов).

Итоговые параметры завода и контрактных поставок, заявленные группой «Р-Фарм» в момент его запуска: мощность производства — 270 миллионов упаковок (800 миллионов единиц продукции) в год, выпуск 67 препаратов по 44 международным непатентованным наименованиям (МНН), из которых по офсетному контракту с городом — 47 препаратов по 26 МНН (город обязуется закупать в течение семи лет препараты на общую сумму 10,9 млрд рублей).

В рамках подобных офсетных контрактов работают два предприятия-соседа «Р-Опра» по площадке «Алабушево»: «Биокад» (построен в 2020 году) и «Велфарм-М» (запущен в январе 2023 года, завод фармацевтической группы «Брайт Вэй Индастриз»).

Всего в фармацевтическом кластере ОЭЗ «Технополис Москва» уже действуют восемь предприятий, построенных за последние пять лет, а к 2027 году их будет 15, пообещал Собянин. Следующий кандидат на запуск на площадке «Алабушево» — производство лекарств от редких заболеваний компании «Генериум-некст», завод планируется построить к 2024 году.