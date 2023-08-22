Новый фармацевтический завод компании «Р-Опра» построен в промзоне «Алабушево» 22.08.2023 ZELENOGRAD.RU

Завод компании «Р-Опра» стал третьим фармпредприятием, заработавшим на зеленоградской площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва». Здесь будет создано 270 новых рабочих мест. Город намерен в течение семи лет закупать у завода лекарства для московских клиник — под контракт на будущие поставки инвесторы и вложились в локализацию производства на территории Москвы. Открытие завода явно важно для властей — на него приехал мэр Москвы Сергей Собянин и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. В следующем году на зеленоградской площадке построят ещё один фармацевтический завод.

«Р-Опра» входит в группу «Р-Фарм» и будет выпускать 26 международных непатентованных наименований препаратов для лечения онкологических и орфанных заболеваний, респираторных, ревматических, сердечно-сосудистых, неврологических и нефрологических заболеваний, для терапии ВИЧ-инфекции, а также иммунодепрессанты, перечисляет ТАСС. По словам Мантурова, уже в 2024 году пациенты и врачи смогут оценить выпущенные здесь противоопухолевые препараты. Препараты будут производиться в твердых лекарственных формах, в форме стерильных растворов и лиофилизатов, а также в мягких желатиновых капсулах и порошках для ингаляций в капсулах.

«В 2018 году мы заключили с компанией офсетный контракт на выпуск жизненно важных лекарств. В первую очередь делаем то, что не производилось в России раньше. Таким образом мы снижаем зависимость от импорта и гарантируем стабильность поставок» , — рассказал Сергей Собянин в своём блоге.

Для реализации проекта «Р-Опра» получила на площадке «Алабушево» участок в 4,5 га, на котором возведены производственные и офисные помещения, инженерные сооружения и склады общей площадью около 30 тысяч кв.метров. Общий объем инвестиций в проект со стороны группы «Р-Фарм» составил 6,99 млрд рублей. В рамках программы «Приоритетные проекты» Фонд развития промышленности (ФРП) выделил заем в 2 млрд рублей на строительство завода.

«Площадка завода в Алабушево спроектирована с учетом требований „зеленой экономики“: минимизировано воздействие на окружающую среду, выполняется деконтаминация отходов производства и сточных вод, внедрены системы управления энергетическими и водными ресурсами, на предприятии оборудовано 270 современных рабочих мест» , — сообщает «Р-Фарм»

Познакомится с вакансиями можно на сайте компании и на hh.ru — среди них уже три десятка вакансий в Зеленограде.

В ходе строительства в 2022 году завод «отказался от зарубежных поставщиков комплектующих для управления инженерными системами завода (вентиляция, кондиционирование и так далее)», сообщил Денис Мантуров, охарактеризовав это как важный шаг к достижению технологического суверенитета в фармотрасли. Перейдя на отечественное оборудование, предприятие использует контроллеры и комплектующие российского производителя для автоматизации инженерных систем, система мониторинга климатических параметров также выполнена на программно-аппаратном комплексе от отечественной компании.

Изначально предполагалось, что завод «Р-Опра» будет построен до конца 2021 года. На старте проекта была заявлена сумма инвестиций — 6,4 миллиарда рублей, число рабочих мест — 270. Однако строительство стартовало только в 2020 году, были сдвинуты и сроки реализации офсетного контракта. По условиям контракта компания в течение семи лет должна была произвести и передать Москве лекарственных средств на сумму 18,4 миллиардов рублей (31 наименований препаратов).

Итоговые параметры завода и контрактных поставок, заявленные группой «Р-Фарм» в момент его запуска: мощность производства — 270 миллионов упаковок (800 миллионов единиц продукции) в год, выпуск 67 препаратов по 44 международным непатентованным наименованиям (МНН), из которых по офсетному контракту с городом — 47 препаратов по 26 МНН (город обязуется закупать в течение семи лет препараты на общую сумму 10,9 млрд рублей).

В рамках подобных офсетных контрактов работают два предприятия-соседа «Р-Опра» по площадке «Алабушево»: «Биокад» (построен в 2020 году) и «Велфарм-М» (запущен в январе 2023 года, завод фармацевтической группы «Брайт Вэй Индастриз»).

Всего в фармацевтическом кластере ОЭЗ «Технополис Москва» уже действуют восемь предприятий, построенных за последние пять лет, а к 2027 году их будет 15, пообещал Собянин. Следующий кандидат на запуск на площадке «Алабушево» — производство лекарств от редких заболеваний компании «Генериум-некст», завод планируется построить к 2024 году.

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