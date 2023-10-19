«Обходите стороной этот отдел, — предостерегает соседей местная жительница в чате микрорайона и добавляет, что от напасти страдает весь магазин. — Моль летает как у себя дома».

В купленных орехах и сухофруктах женщина обнаружила живые личинки, потом из них вылупилась моль. «Обратились в магазин, но продавец резко забыл русский язык, — рассказывает она. — Через соседние отделы удалось выяснить телефон хозяина точки.

Решать проблему он отказался. Видимо, будет реагировать после обращения в Роспотребнадзор".

Пищевая моль — бич кухонных шкафов и складов бакалейных товаров. Так называют целый ряд насекомых-вредителей, в который входит амбарная огневка. Быстро расселяясь в самых разных сухих продуктах, они уничтожают запасы, засоряя их своими выделениями, и распространяют бактерии, которые могут вызывать аллергию, дерматиты, ринит и коньюктивит.

Роспотребнадзор предлагает бороться с пищевой молью дома при помощи липких ловушек или холода (насекомые теплолюбивы — зараженные запасы можно заморозить, а затем выбросить).

Редакция «Зеленоград.ру» отправит запрос в ведомство о том, какие меры там принимают в отношении торговых точек, зараженных пищевой молью.