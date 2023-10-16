Строительство завода рядом с домами и школой, против которого протестуют жители, обсудят в Мосгордуме. А депутат от Зеленограда просит вместо завода построить спорткомплекс 16.10.2023 ZELENOGRAD.RU

Озелененный участок прямо под окнами жилых домов и школы власти московской области передали бесплатно крупному застройщику — концерну «Крост». Он собирается возвести на этом участке завод по производству стройматериалов. Местные жители протестуют против завода в непосредственной близости от их домов.

В повестку заседания Мосгордумы внесен проект обращения думы к губернатору Московской области с просьбой отказать концерну «Крост» в строительстве завода. Автор обращения — депутат от «Яблока» Сергей Митрохин. Обращение к губернатору он подготовил в сентябре, после встречи с зеленоградскими активистами. Теперь дошло до официального обсуждения этого обращения. Заседание назначено на 18 октября. «Главная интрига этого пункта повестки в том, поддержит ли его депутат от Зеленограда Андрей Титов и его фракция „Единая Россия“ — жители неоднократно просили его об этом», — пишет Митрохин.

Между тем выяснилось, что Титов не против самого факта застройки спорного участка. Но он лоббирует другой проект на нем — некий рекреационный комплекс «Время регби». Об этом он ещё в прошлом году писал в областное министерство спорта и просил оказать содействие ООО «АМВЛ» в получении этого участка без торгов. Однако, протеже Титова не успели собрать необходимые документы и участок отдали «Кросту». Теперь Титов просит всё переиграть.

Титов утверждает, что обратившиеся к нему жители не против строительства спортивного или культурно-досугового комплекса на спорном участке, однако непонятно, насколько обратившиеся к нему люди представляют всех протестующих. «Я не хочу там спортивный центр, — пишет Мария в чате активистов, — и не поддерживаю Титова с этой инициативой». Спортивный центр, конечно, лучше чем завод, считает Анастасия, но это всё равно вырубка леса и полное уничтожение экосистемы, плюс больше машин, шума и т. п.

Непонятно, почему альтернатива для Титова — завод или спорткомплекс. Он не просит губернатора Воробьева оставить участок в покое, сохранив его нынешнее, озелененное состояние. Хотя в письме губернатору он сам напирает на соседство спорного участка с особо охраняемой природной территорией в Зеленограде.

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Метки:
Титов Андрей Михайлович, мосгордума, Митрохин Сергей Сергеевич, сюжет: строительство завода крост рядом с мжк
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