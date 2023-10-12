В официальных базах адресов (ФИАС и КЛАДР), на основе которых работает множество государственных и частных сервисов, новые дома в 9 и 19 микрорайонах оказались запрятаны так, что их сложно найти.

Дело в том, что все зеленоградские корпуса без улицы в адресе в этих классификаторах «привязаны» сразу к городу, то есть надо выбрать сначала Москву, потом район, потом город («г Зеленоград»), а затем, пропустив поля с улицей, сразу указывать номер здания, то есть корпус. Но у новостроек 934, 935, 936, 1934, 1935, 1936 не так. Для них надо сначала указать улицу — Солнечная аллея или Георгиевский проспект для 9 и 19-го микрорайонов соответственно. Такая же аномалия, кстати, у корпуса 2020.

Слом привычной для Зеленограда системы адресации уже привел к проблемам. Например, жители корпуса 936, у которых до сих не включили отопление (это отдельная история), не могли оставить заявку, потому что их дом не нашли в списке. При звонке в 112 дом тоже нашли не сразу, но потом он обнаружился на Солнечной аллее. И в паспорте у новоселов адрес регистрации тоже с улицей.

В Зеленограде эта путаница началась с 17-го микрорайона, в котором все жилые дома привязаны к Георгиевского проспекту. Но это хотя бы полностью новый микрорайон, а не отдельные дома в уже существующем — со сложившейся застройкой и адресацией. В префектуре это объясняли тем, что в действующем московском классификаторе территорий нет 17-го микрорайона. Это странное объяснение — 23-го микрорайона там тоже нет, а дома, тем не менее, имеют нормальную нумерацию. Ну а 9 и 19-й микрорайоны там точно есть, а дома все равно привязали к улицам.

Эта бюрократическая чехарда не только вносит путаницу в единообразие адресной системы, но и может привести к тому, что такие дома будут дольше искать при вызове скорой или пожарных.