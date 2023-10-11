Без отопления до сих пор сидят жители новостройки в 9-м микрорайоне. Возможно, «Жилищник» не умеет обслуживать новые отопительные системы 11.10.2023 ZELENOGRAD.RU

С понедельника проблемы с отоплением в корпусе 936, построенном недавно по программе реновации — днем отопление чинят, ночью оно снова отключается, к утру батареи холодные. Чинят то центральный тепловой пункт (ЦТП), то индивидуальный в доме (ИТП), В среду к ремонту уже привлекли застройщика

Это первый отопительный сезон в новом доме. Возможную причину проблем прокомментировал один из местных жителей, работавший в сфере ЖКХ. Он предположил, что ИТП был передан «Жилищнику» от застройщика с недоделками, и/или у управляющей компании просто нет ни опыта, ни нужных сотрудников-теплотехников, которые могли бы запустить новый ИТП.

«Почти весь микрорайон отапливается через ЦТП, которые обслуживает МОЭК и его специалисты, — объясняет Алексей Н. — А сантехники „Жилищника“ привыкли, что есть только две проблемы с отоплением: течь и завоздушивание. Для них ИТП с теплообменниками, КЗР и контроллерами — это атомная электростанция! В штате должен быть также инженер КИПиА [контрольно-измерительных приборов и автоматики], именно он должен этим заниматься. Но из-за четырех домов никто заморачиваться этим не хочет».

Запросим возможные причины этой ситуации.

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Метки:
микрорайон 9, отопление, корпус 936
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