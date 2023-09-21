Почти двести фонарей на лесных дорожках и площадках могут установить в этом году. Это меньше половины от запрошенного префектурой
Это так называемая «тропа здоровья» за корпусом 1126 — там обновили асфальт и уже включили фонари.
«Уже представляю, как красиво будет зимой — ветки в снегу и подсвеченные!» — написала в чате 11-го района Елена и поделилась фотографией.
Закончить все ремонтные работы в лесу и между корпусов 1126—1129-1133 обещают до 30 октября. Благоустройство затянулось «в связи с задержкой поставки необходимых материалов», комментирует «Жилищник» — изначально его собирались завершить в августе.
Хорошо, что лесные дорожки уже осветили — жители давно об этом просили. Скоро октябрь, темнеть будет всё раньше, но прогулки по осеннему лесу не придётся из-за этого отменять.
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