Торговля цветами, зеленью, яблоками, носками и прочим продолжается у станции Крюково — реконструкция станции и добавление к её названию «МЦД» в этом смысле ничего не изменило. Продавцы прочно обосновались на Привокзальной площади у входа-выхода в новый пешеходный тоннель. Говорят, продают свои цветы и овощи и в самом тоннеле. Префектура уверяет, что усилила работу с несанкционированной торговлей c помощью местной полиции.

Стихийный базар у станции Крюково и в подземных переходах существовал много лет. Когда на станции включили турникеты и закрыли первый пешеходный тоннель, условные «бабушки» переместились во второй. Когда началась реконструкция и закрыли оба тоннеля, они расположились с обеих сторон временного пешеходного моста. Когда начали перекапывать Крюковскую площадь, убрали мост, открыли обновленную станцию и подземный переход, они обсидели Привокзальную площадь.