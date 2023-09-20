Победить нелегальную торговлю на станции Крюково в очередной раз обещают зеленоградские власти. Прежде они неизменно проигрывали 20.09.2023 ZELENOGRAD.RU

Торговля цветами, зеленью, яблоками, носками и прочим продолжается у станции Крюково — реконструкция станции и добавление к её названию «МЦД» в этом смысле ничего не изменило. Продавцы прочно обосновались на Привокзальной площади у входа-выхода в новый пешеходный тоннель. Говорят, продают свои цветы и овощи и в самом тоннеле. Префектура уверяет, что усилила работу с несанкционированной торговлей c помощью местной полиции.

Стихийный базар у станции Крюково и в подземных переходах существовал много лет. Когда на станции включили турникеты и закрыли первый пешеходный тоннель, условные «бабушки» переместились во второй. Когда началась реконструкция и закрыли оба тоннеля, они расположились с обеих сторон временного пешеходного моста. Когда начали перекапывать Крюковскую площадь, убрали мост, открыли обновленную станцию и подземный переход, они обсидели Привокзальную площадь.

Транспортная полиция оказалась бессильна против торговцев, местные власти периодически проводили рейды, составляли протоколы, изымали какое-то количество товаров. В июле в префектуре сообщали, например, что за погода проведено более 360 рейдов, составлено 10 протоколов, изъято 60 единиц товаров — в основном цветов и фруктов, — а продавцы оштрафованы на общую сумму 35 тысяч рублей. Сейчас решено выходить на такие рейды ежедневно, а сотрудники патрульно-постовой службы зеленоградского УВД должны появляться на Привокзальной площади и в пешеходном тоннеле каждые два часа.

Посмотрим, каковы будут результаты. Пока торговцы на месте и явно никого не боятся. Нелегальная торговля у станции Крюково — это «зло, которое очень сложно победить», сказал в прошлом году в интервью медиакомпании «Зеленоград сегодня» заместитель префекта Дмитрий Лавров, курирующий торговлю в округе. И выразил мнение, что изжить это зло удастся, когда закончится реконструкция станции. Весной этого года он выразился определеннее — раньше «старались не зверствовать» и надеялись, что когда в Крюково начнётся реконструкция вокзала, нелегальные торговцы сами разойдутся. Но их стало только больше. «Мы с ними боремся, а они как тараканы — чем больше борешься, тем больше их становится», сказал Лавров.

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Метки:
привокзальная площадь, несанкционированная торговля
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Победить нелегальную торговлю на станции Крюково в очередной раз обещают зеленоградские власти. Прежде они неизменно проигрывали Новости
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