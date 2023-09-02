В новый комплекс переезжают действующие зеленоградские цеха «Резонита» — производство печатных плат, монтажное производство и производство трафаретов (около 200 сотрудников, площадь 4 тысячи кв.м).

В новом четырёхэтажном здании общей площадью 15 тысяч кв.м производство займет 80% площади, остальные пространство предназначено для офиса и технических нужд. В «Алабушево» будет четвёртая и самая крупная производственная площадка компании — другие заводы и цеха «Резонита» расположены в Зеленограде, в Клину и в Санкт-Петербурге.

Сейчас в новом здании проходят монтажные и пуско-наладочные работы, в ближайшее время будут запущены отдельные участки по производству печатных плат и монтажу электронных компонентов, сообщает пресс-служба ОЭЗ. Сама компания до 15 сентября приостановила приём заказов на монтаж печатных плат в связи с переездом монтажно-сборочного производства на новую площадку.

Проект «Резонита» в ОЭЗ реализуется с 2018 года через дочернюю компанию «ЦТБ» («Цифровые технологии безопасности»), являющуюся резидентом особой зоны. «Это предприятие играет ключевую роль в развитии отечественной электронной промышленности. Здесь будут обеспечивать страну качественными компонентами для производства электроники. Компания применила ряд технологичных ноу-хау, не имеющих аналогов в России» , — заявляют в пресс-службе ОЭЗ.

«Резонит» — единственный инвестор нового производственного комплекса. Производственные линии и технологические процессы будущих цехов были спроектированы инженерами и технологами предприятия без привлечения инжиниринговых фирм, на основе собственного многолетнего опыта, а также принципов автоматизации и IT-решений, которые уже применяются на действующих производственных площадках «Резонита».

Строительство нового завода завершилось в марте 2022 года, но стало ясно, что быстро оснастить и запустить производство не получится из-за проблем, связанных с санкциями и поставкой оборудования. «Наши инженеры и технологи перерабатывают проект оборудования в связи с текущей ситуацией и активно занимаются поиском новых поставщиков» , — сообщал «Резонит» в апреле 2022 года.

«Запуск завода, видимо, будет отложен где-то на год, — рассказывал генеральный директор компании „Резонит“ Андрей Кучерявый. — Завод был спроектирован на определенное оборудование, в большей части европейское, японское, американское. Сейчас по очень многим критическим позициям нужно будет переделывать проект под другое оборудование, и это займет время. Плюс одна из определяющих инженерных позиций — очистные сооружения, которые мы успешно применяем на производстве в Зубово (Клин) и планировали также установить на новом заводе. Но это итальянское оборудование, и сейчас оно недоступно, так что эту часть нам, наверное, придется делать самим — мы этим занимаемся. Новый завод начнем запускать весной и, думаю, до конца 2023 года запустим полностью».

За прошедший год «Резонит» развернул сотрудничество с российскими компаниями. Научно-производственной компании «Элма» (Санкт-Петербург) заказали разработку и изготовление автоматической линии иммерсионного золочения — для «одного из самых сложных с точки зрения технологии участков в производстве печатных плат», по словам Андрея Кучерявого. «С гордостью могу сказать, что на нашем новом заводе в Алабушево этот процесс будет осуществляться на полностью российском оборудовании и с применением российской химии, — сообщил он. — Российские технологии для процесса иммерсионного золочения уже активно применяются нами на производстве в Технопарке Зубово»

Монтажный цех «ЦТБ» в Алабушево также оснастят российским оборудованием и программным обеспечением. Полноценную сборочную линию по заказу «Резонита» разработала и изготовила фирма «Эксперт Групп» (Таганрог) — ранее там выпустили на рынок станок для сборки малых серий электронных модулей, который был протестирован в «Резонит», после чего зеленоградцы решили инвестировать в более масштабный комплекс оборудования.

Программное обеспечение для контроля и интеграции оборудования в производственную среду предприятия было разработано совместно IT-специалистами «Резонита» и компании «СМТтех» (Москва), которая обеспечит техническую поддержку проекта и разработку специализированного ПО для управления производственными процессами.