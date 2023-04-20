НПО «Гранит» — резидент столичной ОЭЗ с 2017 года — планирует инвестировать более 800 миллионов рублей в запуск высокотехнологичного конвейерного производства телекоммуникационного оборудования, а также средств криптографической защиты информации.

«В России нет собственного „железа“ для сотовых сетей и массового производства отечественных базовых станций. После начала специальной военной операции поставки в страну (импортного) телеком-оборудования прекратились» , — комментирует ситуацию портал CNews. На этом фоне «Гранит», как и ряд других отечественных компаний, заявили о развитии собственных мощностей и проектов.

«Концерн Гранит» — «ведущий российский поставщик наукоемких решений для безопасности людей и государства», как заявляет о себе сама компания. Концерн занимается разработкой, производством и поставкой телекоммуникационного оборудования и информационно-управляющих систем для федеральных органов исполнительной власти и коммерческих структур. Среди его партнёров — Министерство обороны РФ, МВД, Росгвардия, МЧС России, для ряда из них «Концерн Гранит» является единственным поставщиком. Продукция — технические средства связи, средства криптографической защиты информации с высоким быстродействием, элементы искусственного интеллекта, системы управления базами данных. Центральный офис компании расположен в центре Москвы.

Выбор Зеленограда обусловлен удобством расположения площадки «Алабушево», близостью профильного вуза — МИЭТа — и наличием высококвалифицированного персонала, считают в мэрии.