Научно-производственное объединение «Гранит» начало основной этап строительства нового комплекса по производству телекоммуникационного оборудования на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Первую очередь планируется сдать до конца этого года, весь комплекс — до конца следующего. Там будет создано около 200 новых рабочих мест.
НПО «Гранит» — резидент столичной ОЭЗ с 2017 года — планирует инвестировать более 800 миллионов рублей в запуск высокотехнологичного конвейерного производства телекоммуникационного оборудования, а также средств криптографической защиты информации.
«В России нет собственного „железа“ для сотовых сетей и массового производства отечественных базовых станций. После начала специальной военной операции поставки в страну (импортного) телеком-оборудования прекратились» , — комментирует ситуацию портал CNews. На этом фоне «Гранит», как и ряд других отечественных компаний, заявили о развитии собственных мощностей и проектов.
«Концерн Гранит» — «ведущий российский поставщик наукоемких решений для безопасности людей и государства», как заявляет о себе сама компания. Концерн занимается разработкой, производством и поставкой телекоммуникационного оборудования и информационно-управляющих систем для федеральных органов исполнительной власти и коммерческих структур. Среди его партнёров — Министерство обороны РФ, МВД, Росгвардия, МЧС России, для ряда из них «Концерн Гранит» является единственным поставщиком. Продукция — технические средства связи, средства криптографической защиты информации с высоким быстродействием, элементы искусственного интеллекта, системы управления базами данных. Центральный офис компании расположен в центре Москвы.
Выбор Зеленограда обусловлен удобством расположения площадки «Алабушево», близостью профильного вуза — МИЭТа — и наличием высококвалифицированного персонала, считают в мэрии.
Первая очередь производственного комплекса площадью 5,9 тысячи квадратных метров будет сдана в этом году. Весь комплекс целиком планируется сдать в эксплуатацию в конце 2024 года.
После ввода в эксплуатацию на предприятии появятся вакансии для высококвалифицированных специалистов: 98 сотрудников на производстве, 75 человек в административном и инженерно-техническом блоках.
В составе комплекса запроектированы производственные, складские, административные и санитарно-бытовые помещения. Три цеха будут выпускать продукцию, рядом организуют линию конвейерной сборки и оборудуют помещение ультразвуковой сварки. Также в здании появятся конструкторский отдел и демонстрационный зал, комнаты отдыха и приема пищи для сотрудников предприятия.
Территория вокруг здания будет благоустроена, в проекте — пешеходные дорожки, зоны отдыха и озеленение. Рядом расположится открытая автостоянка для легкового транспорта на 20 машино-мест. Для доступа на территорию предусмотрен контрольно-пропускной пункт.
О старте строительства нового производства «Концерна Гранит» в «Алабушево» ОЭЗ сообщала еще в октябре 2022 года — тогда на стройплощадке был закончен нулевой цикл строительных работ: заложен фундамент и проведены подземные инженерные коммуникации. На тот момент на будущем заводе планировалось лишь 60 рабочих мест при площади всего комплекса почти в 8000 кв.метров.