Проект называется «Цифровые технологии безопасности» (ЦТБ) и реализуется с 2018 года. О завершении строительства сообщил генеральный директор компании «Резонит» Андрей Кучерявый. В четырёхэтажном здании общей площадью 15 тысяч квадратных метров производство займет 80% площади, остальные — для офиса и технических нужд.

«Приступаем к реализации планов по вводу здания в эксплуатацию: завершаем отделочные работы, пусконаладку лифтов, запуск противопожарной системы и вентиляционной, — рассказывает Андрей Кучерявый. — Комплекс уже подключен ко всем инженерным сетям, установлены и зарегистрированы приборы учета, а система управления и мониторинга состояния сооружения выведена в отдельное здание. До ввода комплекса в эксплуатацию осталось немного».

Запуск первой очереди производственных цехов запланирован в этом году, рассчитывают в «Резоните».