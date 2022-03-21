Собственный завод по производству и монтажу печатных плат, контрактному производству электроники с применением современных технологических процессов и оборудования построила зеленоградская компания «Резонит» в промзоне «Алабушево». На новом заводе будет создано более 450 рабочих мест, появится возможность трудоустройства выпускников местных вузов и колледжей.
Проект называется «Цифровые технологии безопасности» (ЦТБ) и реализуется с 2018 года. О завершении строительства сообщил генеральный директор компании «Резонит» Андрей Кучерявый. В четырёхэтажном здании общей площадью 15 тысяч квадратных метров производство займет 80% площади, остальные — для офиса и технических нужд.
«Приступаем к реализации планов по вводу здания в эксплуатацию: завершаем отделочные работы, пусконаладку лифтов, запуск противопожарной системы и вентиляционной, — рассказывает Андрей Кучерявый. — Комплекс уже подключен ко всем инженерным сетям, установлены и зарегистрированы приборы учета, а система управления и мониторинга состояния сооружения выведена в отдельное здание. До ввода комплекса в эксплуатацию осталось немного».
Запуск первой очереди производственных цехов запланирован в этом году, рассчитывают в «Резоните».
Накануне сообщения о завершении строительства нового завода «Резонит» проинформировал клиентов и партнёров: «В это сложное время мы продолжаем работать в штатном режиме и выполнять все свои обязательства по производству и отгрузке продукции. Мы по-прежнему декларируем и выдерживаем минимально возможные сроки производства срочных заказов».
Одновременно компания предупредила, что в связи с нестабильной обстановкой и логистическими сложностями увеличены сроки на серийные заказы печатных плат — от 25 рабочих дней. А также анонсировала повышение цен и переход на стопроцентную предоплату.