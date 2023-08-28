Полоса для автобуса начинается примерно напротив музыкальной школы. На момент написания новости, разметки с буквой «А» ещё не было. Выделенку удалось сделать за счет сужения полос для автомобилей.

Местные жители приветствуют это новшество: «По утрам в школьное время с 8 до 8:30 всё стоит мертво от Яблоневой до Московского — а так автобусы смогут быстрее проезжать», пишет Сергей в чате 3-го микрорайона

Это первая такая длинная и полноценная выделенная полоса для автобусов в Зеленограде. Также обсуждалась выделенка на Солнечной аллее в сторону Крюково, но решение по ней не было принято. При этом большинство читателей «Зеленоград.ру» поддержали эту идею, как пассажиры автобусов, так и водители машин.

Кроме того, на улице Юности сделали отдельную полосу для левого поворота на Яблоневую аллею. Раньше машины на поворот и прямо и так могли разъехаться, но теперь необходимость для поворота принять левей стала более очевидна.