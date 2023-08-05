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Неизвестного живодера подозревают в убийстве кошки — она погибла, вылетев из окна 05.08.2023 ZELENOGRAD.RU

Лежащую на асфальте кошку с разбитой головой нашли возле корпуса 914. Жители соседнего дома признали в ней кошку, которая жила в одном из подъездов, благодаря заботе дежурных. Нашелся и свидетель, который видел, как кошка вылетела с последних этажей дома. Предположительно кошку выбросил из окна неизвестный живодёр.

Фотография кошки появилась в чате 9 микрорайона — автор фото Анна спросила: «Чей кот? Часто видела его на районе, упитанный, чистый». В таком виде кошку обнаружили на у корпуса 914, рядом с черным ходом подъезда №1, на автостоянке. Стали гадать, что случилось: кота сбила машина или кто-то ударил?

Вскоре появился очевидец, который гулял с собакой и видел, как животное выпало — или его выкинули — из окна корпуса 914 около 22 часов. «По ощущениям, с последних этажей, по звуку как будто бутылка. Мы сначала испугались, что зумеры шалят, пока родителей нет дома, и кидают бутылки с балкона, ан нет, оказалось, выпала или выкинули эту кисю… — рассказала Ольга, наблюдавшая за этим происшествием. — Первый раз с таким сталкиваюсь, шок».

А жители подъезда №2 корпуса 915 узнали в кошке свою любимицу, «кошку-консьержку»: «Да, это наша кошка, уже много лет живёт в нашем подъезде, ее весь дом любил. Она вообще людям доверяла, никого не боялась, могла и в лифт сама войти с человеком», — поделилась одна из жительниц.

В чате повис вопрос: «Получается кто-то домой затащил чужую кошку, а потом выкинул?» А затем и другие вопросы — что делать и как найти живодера, выследив его по видеокамерам.

Но оказалось, что у кошки нет хозяина — заявлять в полицию некому — она просто жила в подъезде у комнаты консьержей. «У неё была своя лежанка, мисочка и свобода передвижения, она сама решала куда и когда идти, — рассказала жительница корпуса 915. — Я передала историю о ее гибели нашим дежурным, которые ее кормили и присматривали за ней. Не знаю, решат ли они обращаться в полицию по поводу ее гибели или нет… ее всё равно уже не вернёшь, а на разбирательство надо иметь много времени и терпения, к сожалению».

Кто в этом случае может подавать заявление в полицию и что еще можно сделать?

Эксперты считают, что подать заявление в полицию может любой человек, и лучше сделать это по месту совершения преступления. Заявление можно написать в произвольной форме или просто позвонить в полицию и сообщить о преступлении (обязательно при этом спросить и зафиксировать ФИО и должность сотрудника, принявшего обращение, дату и время, а также номер обращения в книге учета сообщений о происшествиях).Также можно оставить обращение в электронной приёмной зеленоградского УВД.

В Госдуме, опубликовавшей справочный материал для таких случаев, советуют одновременно написать обращение в комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды, чтобы депутаты могли осуществлять парламентский контроль за расследованием. В 2017 году Дума приняла закон, ужесточивший 245-ю статью УК РФ «жестокое обращение с животными», в которой предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Если полиция бездействует (не проводит опросы свидетелей, изъятия записей камер видеонаблюдения и т. д.) или вообще не принимает заявление, то его следует подать в генеральную прокуратуру, советуют в Госдуме.

Можно также позвонить или написать на Горячую линию по защите животных 8-800-600-70-82 (вконтакт) — сообщить о случае жесткого обращения с животными, получить юридическую или иную помощь.

Практика отказов

Несмотря на внимание Госдумы к проблемам жестокого обращения с животными, практика показывает, что заниматься такими расследовании в полиции не любят, во всяком случае, такие заявления у органов правопорядка явно не в приоритете.

Так, год назад полиция не смогла выяснить личность мужчины из 9-го микрорайона, который водит городу кошек со стёртыми в кровь лапами. Свидетельнице, которая вызвала полицейских для проверки, отказали в возбуждении уголовного дела. В комментариях к публикациям «Зеленоград.ру» по этой теме появились другие очевидцы и даже сосед разыскиваемого хозяина кошек. Редакция обратилась в прокуратуру с предложением проконтролировать расследование и опросить дополнительных свидетелей.

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Метки:
микрорайон 9, домашние животные, кошки
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