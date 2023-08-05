А жители подъезда №2 корпуса 915 узнали в кошке свою любимицу, «кошку-консьержку»: «Да, это наша кошка, уже много лет живёт в нашем подъезде, ее весь дом любил. Она вообще людям доверяла, никого не боялась, могла и в лифт сама войти с человеком», — поделилась одна из жительниц.

В чате повис вопрос: «Получается кто-то домой затащил чужую кошку, а потом выкинул?» А затем и другие вопросы — что делать и как найти живодера, выследив его по видеокамерам.

Но оказалось, что у кошки нет хозяина — заявлять в полицию некому — она просто жила в подъезде у комнаты консьержей. «У неё была своя лежанка, мисочка и свобода передвижения, она сама решала куда и когда идти, — рассказала жительница корпуса 915. — Я передала историю о ее гибели нашим дежурным, которые ее кормили и присматривали за ней. Не знаю, решат ли они обращаться в полицию по поводу ее гибели или нет… ее всё равно уже не вернёшь, а на разбирательство надо иметь много времени и терпения, к сожалению».