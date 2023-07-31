Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
Большинство владельцев собак никогда не гуляют на специальных площадках — опрос «Зеленоград.ру» 31.07.2023 ZELENOGRAD.RU

62% владельцев собак из числа читателей «Зеленоград.ру» редко или вообще никогда не гуляют с собакой на специальных площадках. Часто или хотя бы время от времени это делают 34% хозяев собак (в опросе в телеграме и вконтакте приняло участие около шестисот владельцев собак).

Специальных площадок для выгула собак не хватает, место для новых не всегда получается найти в плотной застройке, а многие существующие площадки плохо оборудованы.

Проблема существует, признавал в прошлом году мэр Собянин — в Москве больше миллиона собак и всего лишь около 700 площадок для выгула. При этом, по данным мэрии, 63% владельцев не имеют площадок в шаговой доступности.

Однако и Собянин говорил тогда, что для новых собачьих площадок во дворах просто нет места и делал акцент на модернизации существующих. Так и получилось — за 2022 год в Москве открыли всего 14 новых площадок, в 2023 планируют открыть 28 новых площадок, из них в Зеленограде — ни одной.

Чтобы местная администрация позаботилась о специальных местах для выгула собак, нужна обратная связь от их владельцев — обязательно напишите о нехватке площадки в вашем районе или о плохом состоянии существующей площадки в префектуру. Чем больше будет обращений, тем быстрей власти займутся этой проблемой.

Читайте также
Госдума запретила выгул собак без поводка в любом месте, кроме специальных площадок. Осталось научиться наказывать нарушителей и сделать новые площадки для выгула
Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
домашние животные, собаки, площадки для выгула собак
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Детский театр «Крылья» открывает набор на сезон 2023/2024 — приглашают детей 3-14 лет Реклама
Большинство владельцев собак никогда не гуляют на специальных площадках — опрос «Зеленоград.ру» Новости
Бесплатный мастер-класс «Создание своей первой игры» — 5 августа в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Въезд на Крюковскую площадь внезапно ограничили. Автобусы стоят в пробке, места посадки изменились Новости
Хотите красивую кухню по адекватной стоимости? Dizant — кухни и мебель на заказ Реклама
Как поменяется график движения электричек с запуском МЦД из Зеленограда Новости
Импровизация, стендап и интенсив для сценаристов - мероприятия киношколы Action! Афиша
«Задыхаемся, когда ветер от завода на нас». Письмо в редакцию о заводе на Алабушевской улице, который портит воздух в ближайших домах Истории
Сумки, чемоданы, кошельки, зонты в магазине на улице Гоголя, 2. Новые поступления школьных ранцев и рюкзаков, хозяйственных тележек, скидки, предзаказ Реклама
Подземный переход на станции Крюково обещают открыть в середине августа — к запуску МЦД. А пешеходный мост могут демонтировать уже осенью Новости
Лазерная эпиляция со скидкой 50% — в студии коррекции фигуры «Elite / Gloss Laser» Реклама
Поликлиники в 20-м микрорайоне и на Каштановой аллее тоже капитально отремонтируют. А к ноябрю доделают те, которые ремонтируют сейчас Новости
Многоуровневый паркинг построят на месте мебельного магазина на Заводской улице Новости
Строительство гостиницы начинают рядом с промзоной «Алабушево». Но уже без Hilton? Новости
Акция от SURA SUSHI: «Двойной паштет для добра» Реклама
Музыкальные детские площадки ставят в Зеленограде — на них звенящие, дудящие и гремящие приспособления. Жители просят их убрать Новости
Где взять отличный диван за 10 000 рублей? На Распродаже от Мебельной фабрики «Dee One» — с 28 по 30 июля Реклама
Впервые стало известно, сколько москвичей воюют в «СВО» Новости
Премьера полнометражного мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы». 6 августа в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино» Афиша
Для строительства прямого съезда с Ленинградского шоссе в сторону Менделеево нужны усилия чиновников Подмосковья и деньги Москвы Истории
Комедия «Кентервильское привидение» — 16 августа в Культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
Утверждены тарифы на МЦД из Зеленограда. О чем рассказал Собянин, а о чем умолчал Новости
Зеленоградская школьница прошла кастинг в Московский театр оперетты Реклама
Поезд «Иволга» впервые отвез пассажиров из Зеленограда в Москву и обратно Новости
Больше часа провели пассажиры запертыми в электричке возле Крюково из-за пожара в Солнечногорске. Некоторые пытались заставить машиниста открыть двери. Он вызвал охрану Новости
Компания «МилкПро» по производству европейских сыров Alti приглашает на работу Реклама
Строительство участка скоростной магистрали от Москвы до Алабушево задерживается — денег дали в три раза меньше, чем обещали Новости
Большие скидки на обучение в Компьютерной Академии ТОП и Летнем ИТ-клубе. А также бесплатный мастер-класс по созданию 3D-игр и персонажей Реклама
© 1997–2023 Зеленоград.ру