Специальных площадок для выгула собак не хватает, место для новых не всегда получается найти в плотной застройке, а многие существующие площадки плохо оборудованы.

Проблема существует, признавал в прошлом году мэр Собянин — в Москве больше миллиона собак и всего лишь около 700 площадок для выгула. При этом, по данным мэрии, 63% владельцев не имеют площадок в шаговой доступности.

Однако и Собянин говорил тогда, что для новых собачьих площадок во дворах просто нет места и делал акцент на модернизации существующих. Так и получилось — за 2022 год в Москве открыли всего 14 новых площадок, в 2023 планируют открыть 28 новых площадок, из них в Зеленограде — ни одной.

Чтобы местная администрация позаботилась о специальных местах для выгула собак, нужна обратная связь от их владельцев — обязательно напишите о нехватке площадки в вашем районе или о плохом состоянии существующей площадки в префектуру. Чем больше будет обращений, тем быстрей власти займутся этой проблемой.