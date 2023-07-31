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Въезд на Крюковскую площадь внезапно ограничили. Автобусы стоят в пробке, места посадки изменились 31.07.2023 ZELENOGRAD.RU

Что-то непонятное происходит с автобусами на Крюковской площади с утра понедельника 31 июля. Въезд наполовину перекрыт, автобусы едут по одной полосе. Посадки на площади нет — садиться на все автобусы приходится на выезде с площади. Соответственно, пробка на въезде.

«В течение 7-8 минут просто тащились в пробке из автобусов и машин, пока водитель не высадил на остановке где посадка, — рассказывает Наталья. — Одна женщина стала возмущаться и спрашивать водителя. Он вроде как тоже не в курсе. В общем, взбодрили с утра — пришлось бежать на электричку, еле успела. И непонятно как будет завтра»

«Сегодня ждали 476-й автобус на привычной остановке, а он ждал всех у эстакады, люди ничего не понимают, — рассказала Юлия. — Водитель сказал что в ближайшие две недели там остановки нет».

«Удалось побывать в гуще событий — это настоящий ад, — говорит Иван. — В итоге корпоративный автобус приехал на полчаса позже».

Изменения начались ещё на выходных — на остановках убрали указатели и невозможно было понять, где какой автобус останавливается. Люди бегали с остановки на остановку, рассказал очевидец.

Понятно, что площадь реконструируют, но об этих изменениях не объявляли. Напишите о своих наблюдениях — что ещё меняется вокруг станции Крюково — а мы предупредим других горожан: в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru. А о проблемах с автобусами сообщите в департамент транспорта по телефону 3210.

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Метки:
автобусы, крюковская площадь
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Обсуждение
Александр Самсонов
Вчера, 09:53
Читая эту новость, прямо всплыла крылатая фраза Виктора Степановича Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда»!
Жора Тыковлев
Вчера, 10:10
И как всегда префектура "не при делах"!
A T
Вчера, 13:33
Только вчера думала, только по другому поводу - из-за неожиданной укладки асфальта на дорожке, реконструируемой уже в течение нескольких недель: почему подрядчикам нельзя заранее устанавливать информационные щиты непосредственно на местах с информацией о том что, здесь в рамках такого-то общего проекта в такие-то дни будут проводиться такие-то конкретные работы, поэтому временно изменится то-то и то-то, или вообще не ходите и не ездите здесь в это время, выбирайте альтернативу. Чтобы люди с большой вероятностью точно увидели. Это не утверждено, не положено или что. Почему нельзя предупреждать. Типа, вам сообщили примерные сроки работ в общем, а остальное не наши проблемы.
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