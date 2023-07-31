«В течение 7-8 минут просто тащились в пробке из автобусов и машин, пока водитель не высадил на остановке где посадка, — рассказывает Наталья. — Одна женщина стала возмущаться и спрашивать водителя. Он вроде как тоже не в курсе. В общем, взбодрили с утра — пришлось бежать на электричку, еле успела. И непонятно как будет завтра»



«Сегодня ждали 476-й автобус на привычной остановке, а он ждал всех у эстакады, люди ничего не понимают, — рассказала Юлия. — Водитель сказал что в ближайшие две недели там остановки нет».

«Удалось побывать в гуще событий — это настоящий ад, — говорит Иван. — В итоге корпоративный автобус приехал на полчаса позже».

Изменения начались ещё на выходных — на остановках убрали указатели и невозможно было понять, где какой автобус останавливается. Люди бегали с остановки на остановку, рассказал очевидец.

Понятно, что площадь реконструируют, но об этих изменениях не объявляли. Напишите о своих наблюдениях — что ещё меняется вокруг станции Крюково — а мы предупредим других горожан: в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru. А о проблемах с автобусами сообщите в департамент транспорта по телефону 3210.