Площадку в 9-м микрорайоне пока не открыли, но дети уже просочились за ограждение и жители окрестных домов смогли представить, что ждет их в ближайшем будущем.

«Услышали громкие удары железом по железу, будто бьют тревогу, звук сильно раздражает, — пишет в чате 9-го микрорайона Игорь, сфотографировавший площадку. — Там есть специальные барабанные приспособления, чтобы ваши детки могли самозабвенно лупить по ним железными молотками, которые заботливо подвесили там на веревочках. А если ночью будут лупить по этим штукам, просто ради прикола? Соседи, это наш с вами покой! Призываю, пока не поздно, демонтировать эти адские приспособления!»