Площадку в 9-м микрорайоне пока не открыли, но дети уже просочились за ограждение и жители окрестных домов смогли представить, что ждет их в ближайшем будущем.
«Услышали громкие удары железом по железу, будто бьют тревогу, звук сильно раздражает, — пишет в чате 9-го микрорайона Игорь, сфотографировавший площадку. — Там есть специальные барабанные приспособления, чтобы ваши детки могли самозабвенно лупить по ним железными молотками, которые заботливо подвесили там на веревочках. А если ночью будут лупить по этим штукам, просто ради прикола? Соседи, это наш с вами покой! Призываю, пока не поздно, демонтировать эти адские приспособления!»
Другие жители поддержали его, отметив, что молоточкам быстро «приделают ноги», а трубки «органа» выглядят небезопасно.
«Штука прикольная, но не во дворах жилых домов, — пишет Екатерина. — В парках, на приличном расстоянии от домов — да. А так жесть, конечно».
И действительно, музыкальные детские площадки с ксилофонами, колокольчиками и барабанами, на которых можно играть руками или с помощью специальных молоточков, ставили уже несколько лет в московских парках, но не возле домов.
Шумную площадку поставили не только в Зеленограде. Сообщают о ксилофонах в Восточном округе Москвы — послушайте на видео, как он звучит