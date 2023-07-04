Такие скульптуры начали ставить по всему городу шесть лет назад, но они оказались не особо прочными. Рядом с некоторыми даже ставят табличку с просьбой «не залезать».

Насколько же надо быть наивным и не понимать детей, рассчитывая, что они не будут залезать на такую интересную штуковину, тем более установленную на детской площадке. Это как разложить по детской площадке конфеты и ждать, что они останутся нетронутыми. А когда всё съедят, снова положить конфеты, но с табличкой «конфеты не брать».

Кажется очевидным, что такие фигуры плохо подходят для общественных пространств. Да и продают их зачастую для частных домов или парков, а не для открытых детских площадок. Также кажется очевидным, что любой новый объект должен тестироваться на устойчивость к реальным условиям эксплуатации.

Чем руководствуются префектура и «Жилищник», продолжая закупать то, что доказало свою негодность, непонятно. Но они никак не уймутся — вот выкинули на ветер ещё пару сотен тысяч рублей.