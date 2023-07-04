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На детские площади продолжают упорно ставить хрупкие скульптуру, доказавшие свою непригодность. Они немедленно оказываются поломаны 04.07.2023 ZELENOGRAD.RU

Опять зеленоградская администрация наступила на грабли. На реконструируемой детской площадке в 5-м районе поставили фигуру лося — металлический каркас, а сверху искусственная трава — разумеется, она немедленно была оккупирована детьми. И вскоре поломана.

Такие скульптуры начали ставить по всему городу шесть лет назад, но они оказались не особо прочными. Рядом с некоторыми даже ставят табличку с просьбой «не залезать».

Насколько же надо быть наивным и не понимать детей, рассчитывая, что они не будут залезать на такую интересную штуковину, тем более установленную на детской площадке. Это как разложить по детской площадке конфеты и ждать, что они останутся нетронутыми. А когда всё съедят, снова положить конфеты, но с табличкой «конфеты не брать».

Кажется очевидным, что такие фигуры плохо подходят для общественных пространств. Да и продают их зачастую для частных домов или парков, а не для открытых детских площадок. Также кажется очевидным, что любой новый объект должен тестироваться на устойчивость к реальным условиям эксплуатации.

Чем руководствуются префектура и «Жилищник», продолжая закупать то, что доказало свою негодность, непонятно. Но они никак не уймутся — вот выкинули на ветер ещё пару сотен тысяч рублей.

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Метки:
благоустройство, микрорайон 5, детские площадки
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Обсуждение
Свити ***
1 час назад
Давно пора оборудовать площадки видеокамерами. Алкашные и наркоманские посиделки, разборки должны оставлять след для правоохранителей. Родители несут ответственность за своих детей. Понятно, что фигуры не приспособлены под российские реалии где чужое не жалко, но всё же - Вам граждане среди этого жить и стоит ли портить для себя же?
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