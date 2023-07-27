Будет ли Hilton?

В конце 2021 года соглашение о франшизе с Hilton для реализации этого проекта подписали компания-девелопер Ava City и будущая управляющая компания отеля LeePrime Group. Начать строительство планировалось в феврале 2022 года, а открыть гостиницу — в 2025 году под брендом Hilton Garden Inn. Она должна была стать четвёртым отелем Hilton в Москве и одиннадцатым в России.

Будет ли зеленоградская гостиница теперь использовать бренд Hilton — пока неясно. В марте 2022 года Hilton объявил о приостановке девелоперской деятельности в России из-за начала СВО, а в июне 2022-го задумался о полном уходе из страны. Одновременно владельцы отечественных отелей сети Hilton приступили к проработке вариантов работы с брендом без согласия правообладателя.

По данным системы бизнес-информации «Контур.Фокус», застройщик отеля, зеленоградская компания «Тегор и Ко», также успела заключить соглашение о франшизе с Hilton Worlwide Franchising в самом начале марта 2022 года, но к августу того же года договор был расторгнут «по взаимному согласию» («Тегор и Ко» сменил к тому времени название на «Айгрин»). До марта 2023 года этой компанией управлял сам девелопер Ava City, затем она перешла в частные руки. Ava City принадлежит и 70% отельного оператора LeePrime Group.

«На данный момент некоторые бренды приостановили свою деятельность, но мы продолжаем реализацию проектов согласно международным стандартам» , — заявлял в мае 2022 года основатель и управляющий партнёр LeePrime Group Сергей Ли, владелец 30% компании.

Сейчас на официальных сайтах девелопера и отельного оператора зеленоградский отель не заявлен. Однако проект, судя по всему, всё еще в работе и только переходит в активную фазу.