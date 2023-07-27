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Строительство гостиницы начинают рядом с промзоной «Алабушево». Но уже без Hilton? 27.07.2023 ZELENOGRAD.RU

До конца июля, с опозданием больше чем в год, стартует строительство новой гостиницы рядом с площадкой «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» — на углу Алабушевской улицы и проспекта Генерала Алексеева. Гостиницу планировали запустить в 2025 году под брендом Hilton Garden Inn, но за прошедший год многое изменилось, и строительство задержали.

На сегодняшний день застройщик гостиницы, фирма «Айгрин», уже подал заявку о начале строительно-монтажных работ, сообщила префектура. Согласно первоначальному проекту, гостиничный комплекс будет состоять из двух 14-этажных корпусов суммарно на 450 номеров: 280 в южном корпусе (апартаменты) и 170 — в северном (номера отеля под брендом Hilton). Общая площадь комплекса составит 34 тысячи кв.метров. На первых этажах отеля планируется разместить коммерческие помещения: конференц-залы, рестораны, медицинский центр, спа-салон, тренажерный зал и магазины. У гостиницы будет единый подземный паркинг на 97 машино-мест.

Отель находится по соседству с территорией ОЭЗ, и проектировали его в едином дизайн-коде особой зоны «Технополис Москва», считая частью её инновационной экосистемы. Апартаменты южного корпуса планируется сдавать сотрудникам компаний, работающим на площадке «Алабушево», в том числе на условиях долгосрочной аренды. Таким образом, гостиница будет работать и для резидентов, и для города.

Будет ли Hilton?

В конце 2021 года соглашение о франшизе с Hilton для реализации этого проекта подписали компания-девелопер Ava City и будущая управляющая компания отеля LeePrime Group. Начать строительство планировалось в феврале 2022 года, а открыть гостиницу — в 2025 году под брендом Hilton Garden Inn. Она должна была стать четвёртым отелем Hilton в Москве и одиннадцатым в России.

Будет ли зеленоградская гостиница теперь использовать бренд Hilton — пока неясно. В марте 2022 года Hilton объявил о приостановке девелоперской деятельности в России из-за начала СВО, а в июне 2022-го задумался о полном уходе из страны. Одновременно владельцы отечественных отелей сети Hilton приступили к проработке вариантов работы с брендом без согласия правообладателя.

По данным системы бизнес-информации «Контур.Фокус», застройщик отеля, зеленоградская компания «Тегор и Ко», также успела заключить соглашение о франшизе с Hilton Worlwide Franchising в самом начале марта 2022 года, но к августу того же года договор был расторгнут «по взаимному согласию» («Тегор и Ко» сменил к тому времени название на «Айгрин»). До марта 2023 года этой компанией управлял сам девелопер Ava City, затем она перешла в частные руки. Ava City принадлежит и 70% отельного оператора LeePrime Group.

«На данный момент некоторые бренды приостановили свою деятельность, но мы продолжаем реализацию проектов согласно международным стандартам» , — заявлял в мае 2022 года основатель и управляющий партнёр LeePrime Group Сергей Ли, владелец 30% компании.

Сейчас на официальных сайтах девелопера и отельного оператора зеленоградский отель не заявлен. Однако проект, судя по всему, всё еще в работе и только переходит в активную фазу.

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Метки:
особая экономическая зона "технополис москва" (оэз) , промзона алабушево, гостиницы, отели, хостелы
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Обсуждение
A T
9 часов назад
Только это не западная часть, а с северо-востока от промзоны, рядом с НТЦ "Амплитуда". Пока с улицы там движухи не видно, сегодня мимо проходила.
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