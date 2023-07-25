«Иволга» перевезла пассажиров рейса №6315 Крюково — Москва-Октябрьская (ранее — «Комфорт») и №6326 Москва-Октябрьская — Крюково (ранее — ЭТ2М). После этого ушла в депо. В последующие дни подобные рейсы в Москву и обратно, возможно, продолжатся.

«Иволги» (ЭГЭ2Т) и поезда ЭП2Д будут ходить из Зеленограда в рамках МЦД-3 (запуск планируется на середину августа).

«Ход очень мягкий, кондиционер работает, но с местами, конечно, беда — как в вагоне метро в час пик», — рассказала пассажир утреннего поезда, подписавшаяся именем Teo. Если вы тоже ездили на этом поезде, поделитесь впечатлениями.

«Иволга» в целом похожа на «Ласточку» — мягкие сиденья, туалеты, зарядки для гаджетов. Нет тамбуров, проход через поезд сквозной. Правда, все сиденья расположены лицом друг к другу