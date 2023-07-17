Обход будет справа от касс. Когда именно это произойдет, в префектуре не уточнили, говорят только, что в ближайшее время. Причина — строительство дождевой канализации на Крюковской площади вблизи дома 11 по улице Панфилова (гастроцентр «Станция»). Работы планируют завершить до конца июля.
Неудобный пешеходный мост над железной дорогой открыли уже два года назад — он высокий, узкий и скользкий. Простоит он до завершения реконструкции станции Крюково — демонтировать его обещали к концу года.
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