Дорога оборудована строго по ГОСТу — придраться не к чему — каждые 200-300 метров есть пешеходные переходы. Вот только очевидно, для реального использования они неудобны. Но практика показывает, что ГОСТ можно и нарушить. К пример, на похоже дороге внутри 11-го микрорайона, на улице Болдов Ручей, есть «зебры» между которыми около 35 метров — просто потому что так людям удобно.

Возможно, этот проезд стоит объявить частью жилой зоны и поставить соответствующий знак (5.21), чтобы снизить максимальную скорость машин до 20 км/ч и дать приоритет пешеходам. Правда, тогда этим проездом нельзя будет пользоваться для сквозного движения — с проспекта Алексеева на улицу Полагушина. Впрочем, для этого есть поворот на Полагушина с Центрального проспекта.

Это не единственное место в Зеленограде, где автомобильная дорога внутри района фактически является «Жилой зоной». К примеру, проезд 5253 в пятом микрорайоне 12 лет назад сделали жилой зоной — после того, как там сбили ребенка, но в прошлом году знаки убрали, фактически удвоив разрешенную скорость. Это тоже объяснили заботой о безопасности, хотя в итоге хуже стало всем — и пешеходам, и водителям.

Просим вас принять участие в опросе — его результат «Зеленоград.ру» отправит в комиссию по безопасности дорожного движения.